Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал

Белковский: Когда Никита Михалков будет снимать свой фильм про Ельцина с Гэри Олдменом в главной роли, он должен показать, что вампир-лобби привело Путина к власти Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Все хорошо" вообще не бывает. До сих пор неясно, нет ли коронавируса у папы римского Франциска

– Станислав, добрый день.

– Добрый день.

– Несмотря на коронавирус, ты очень хорошо выглядишь. К чему бы это?

– Ну почему "несмотря на"? Пока коронавирус не поразил меня в самое сердце.

(Улыбаются).

– В Москве есть коронавирус уже?

– Его не может не быть, но официально это отрицается.

– Недавно ты чуть не умер. Что случилось?

– Я не очень хотел бы вдаваться в подробности. Тем более, еще коронавирус нас ждет, можно сглазить. Но действительно, я лежал в реанимации некоторое время, достаточно длительное. Но потом вышел по эту сторону фокуса, что и дает нам возможность делать интервью и вообще наслаждаться жизнью.

– Но угроза жизни была, да?

– Была.

– Все теперь хорошо?

– "Все хорошо" вообще не бывает. Вот может поменяться украинское правительство. До сих пор неясно, нет ли коронавируса у папы римского Франциска. Поэтому проблем полно. Но этой проблемы конкретно сейчас нет.

– В общем, как пели раньше, "Ленин и теперь живее всех живых, наша сила, слава и оружие".

– Да. И потом, жизнь дается человеку один раз, как известно. И прожить ее надо так, чтобы... Многоточие... Я по-прежнему придерживаюсь своей теории жизненного задания. Что раз описываемые события были в ноябре 2019 года и раз тогда я не покинул столь приятное общество – значит, мне еще предстоит что-то важное сделать. Конечно, не такое важное, как наше сегодняшнее интервью, но что-то тоже ничего.

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– Станислав, пять лет назад возле стен Кремля демонстративно был убит замечательный Борис Немцов. То, что он был одним из лидеров оппозиции, – это не главное. Главное – что он был в свое время официальным претендентом в преемники Ельцина. И Ельцин об этом сам неосторожно заметил, после чего все прекратилось. Был красивым, хорошим человеком. Ты был на марше памяти Немцова?

– Вообще я бывал на маршах памяти Немцова, на большинстве таковых. 1 марта 2020 года не был, потому что как раз в этот момент записывал программу "Время Белковского" для "Эха Москвы". И несмотря на некоторые присущие мне сверхъестественные способности, находиться в двух местах одновременно пока я не научился. Я только в процессе. Но "телом в Калькутте – душой с вами", как известно. Душой я был полностью на марше.

– Ксения Собчак, штабом которой ты руководил во время выборов президента, сказала, что заказчики убийства Немцова ей известны. Тебе тоже?

– Ну, я не такой великий человек, как Ксения Анатольевна. И хочу заметить, что я не был руководителем ее штаба. Я был всего лишь главным политическим экспертом. А руководителем штаба был ныне покойный Игорь Евгеньевич Малашенко... Ну, у меня есть некоторое видение, как оно могло происходить. На мой взгляд, это определенные чеченские круги. Но не доходящие в своем развитии до Рамзана Ахматовича Кадырова. Причем сам Рамзан Ахматович Кадыров очень обеспокоен тем, что многие считают его фигурой, стоящей за гибелью Бориса Немцова. Именно поэтому ведется целая пиар-кампания, на мой взгляд, им организованная, – о том, что он вообще не имеет к этому никакого отношения, и чеченцы не имеют отношения, и что все это сделано руками российских спецслужб по прямому указанию Владимира Путина, а чеченцев вплели только для того, чтобы на них перевести стрелки. И некоторые весьма уважаемые и импозантные люди в этой пиар-кампании участвуют. В частности, хорошо тебе известный бывший помощник Владимира Владимировича Путина Андрей Николаевич Илларионов. Ведь в рамках этой теории получается, что адептами российских спецслужб, их тайными и явными соратниками, выступают и ближайшие политические партнеры Бориса Немцова. Например, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, адвокат Немцова Вадим Прохоров и даже дочь Жанна. В общем, все, кто не придерживается этой теории, – они плохие.

– Андрей Илларионов – вообще очень справедливый человек. Я не представляю, чтобы он мог участвовать на чьей-то стороне. Ты допускаешь разве такое?

– Так де-факто происходит. Я не утверждаю, что он как-то ангажирован.

– Существуют ли сегодня какие-то особые отношения между Путиным и Кадыровым? Говорят, что они якобы ухудшились?

– Они могут ухудшаться сколько угодно на тактическом уровне – стратегически они не ухудшаются. Потому что Рамзан Ахматович Кадыров остается для Владимира Владимировича Путина символом умиротворения Кавказа – главного первого достижения Путина на президентском посту. Кадыров – гарант стабильности в Чечне и на Северном Кавказе в целом. Кроме того, за период пребывания на посту президента Чечни Рамзан Ахматович превратился в крупную фигуру для исламского мира, а не только России. Что невозможно было себе представить в день гибели Ахмата-Хаджи Кадырова, когда Рамзан входил в президентский кабинет в Кремле в тренировочном костюме.

– Да, я помню.

– Поэтому если даже какие-то нюансы в этих взаимоотношениях и есть, то никакого кардинального ухудшения просто не может быть в силу глубочайшего совпадения интересов. Я в Кремле свечку не держу, естественно, в отличие от многих, которые так считают... Я не думаю просто, что Путин и Кадыров общаются круглосуточно и, скажем, поэтому Кадыров может смахнуть чашку чая на Путина, а Путин – разгневаться и сказать: "Ну раз ты на меня смахнул чашку чая, я к тебе буду относиться сейчас на 3,14% хуже". Я просто не вижу мизансцены, в которой это могло бы реализоваться.

Формально Сурков не должен был заниматься Украиной вообще. Он был помощником по непризнанным государствам, к числу которых самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" не относятся

– Но это правда, что ряд силовиков, которые окружают Путина, смертельно ненавидят Кадырова и хотят его сместить?

– "Смертельно ненавидят" – это немножечко чеховский, высокий стиль. Силовикам российским такие эмоции едва ли присущи. Да, не любят Кадырова и хотели бы его устранения. Согласен.

– С Ксенией Собчак сегодня ты поддерживаешь отношения?

– Очень шапочно. У нее сейчас новая система интересов, связанных как с ее новым супругом Константином Богомоловым, так и с ведением программы "Док-Ток" на "Первом канале". Поэтому сейчас я ей просто не нужен. Если буду нужен – я думаю, эти отношения восстановятся. Ксения Анатольевна – человек очень прагматичный.

– А ты не фанат Константина Богомолова?

– В какой-то степени. К тому же Константин Юрьевич обещал мне роль Гамлета. Это было еще два года назад, когда мы встретились на канале "Дождь" в программе "Вечер трудного дня". Я был одним из ее соведущих со стороны "Дождя". И я с тех пор взял у него обещание занять меня в роли Гамлета. Он ссылался раньше на то, что не имеет своего театра и его может не пропустить Олег Павлович Табаков, художественный руководитель Московского художественного театра, где тогда работал Константин Юрьевич. Но сейчас у него нет такой отговорки. Сейчас отговорка, что в Театре на Малой Бронной ремонт, театр переехал во временное здание на Яузу, а там тоже нельзя сделать "Гамлета". Но я воздействую на него еще через его супругу Ксению Анатольевну, через его отца, известнейшего кинокритика Юрия Богомолова. И я думаю, что мы дожмем эту ситуацию. Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя со всей семьей на премьеру.

– Ой, спасибо насчет премьеры (вздыхает)... Когда станет можно ездить в Москву, я с удовольствием приеду.

– Мы сделаем отдельную премьеру где-нибудь в Париже или Вене для всех, кто не может приехать в Россию. Это далеко не только граждане Украины. И вот тут-то мы оттянемся по полной.

– Богомолов – хороший режиссер?

– Он, безусловно, профессионал высочайшего класса. Не назвал бы его своим любимым режиссером – давай политкорректно я это сформулирую. Потому что Ксения Анатольевна мне не простит, если я скажу что-то лишнее. Кто-то боится Рамзана Ахматовича, не зная, что есть люди и пострашнее.

(Улыбается).

– Недавно ушел Владислав Юрьевич Сурков. Что означает его уход?

– Ты так трагически сказал "недавно ушел"... Я уже внутренне напрягся: "Неужели я пропустил какую-то яркую смерть еще одну?"

– Может, это политическая смерть? Не знаю. Помнишь, как раньше, в советские годы, в программе "Время" Игорь Кириллов говорил: "Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещают..." – и далее по тексту?

– Да... Ну, политическая смерть Владислава Юрьевича наступила еще в конце 2011 года, когда он лишился поста кремлевского куратора внутренней политики. И с тех пор в его карьере, по большому счету, ничего не менялось. Не изменилось и сейчас. Он был помощником по самому неприятному вопросу. Формально он не должен был заниматься Украиной вообще. Он был помощник по непризнанным государствам, к числу которых самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", кстати, не относятся. К ним относятся Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.

– Ты понимаешь, что он был главным конструктором и главным идеологом расчленения Украины на части?

– Мне трудно об этом судить. Мне кажется, его роль преувеличена. Я бы не считал, что он главный идеолог аннексии Крыма.

– А кто тогда?

– Владимир Владимирович Путин лично. Все-таки не будем недооценивать эту выдающуюся историческую личность. Так же, как и в ситуации с Донбассом. Например, Игорь Иванович Стрелков, полковник ФСБ, он же Игорь Всеволодович Гиркин, традиционно Суркова ненавидел и всегда утверждал и утверждает, что все, что делалось (с точки зрения Гиркина-Стрелкова, со знаком "плюс", а с нашей, наверное, со знаком "минус"), делалось вопреки Суркову, который только мешал и присылал людей, не способных никак содействовать процессу сепаратизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но, безусловно, Владислав Юрьевич был на связи с определенными сепаратистами. И поэтому в этой ситуации он не мог не уйти, потому что должен был подчеркнуть, что он не согласен с передачей отдельных районов Донецкой и Луганской областей обратно под фактический контроль Украины. Кстати, хочу обратить внимание, что в списке героических борцов за "ДНР/ЛНР", который обозначен в его интервью, Игоря Гиркина-Стрелкова нет, он не упомянут.

– Тем не менее нельзя не сказать, что именно Сурков формально, повторяю, руководил всеми действиями против Украины. И не случайно именно с ним вел переговоры по вопросу Донбасса Курт Волкер.

– "Человек человеку Волкер", как гласит русская народная пословица.

– Сегодня объявлено, что вопросами Украины вместо Суркова будет заниматься Дмитрий Ко̀зак. Ко̀зак или Коза̀к – кстати, как правильно?

– Коза̀к. Потому что на Ко̀зак Дмитрий Николаевич жутко оскорбляется. При этом когда он приехал в Москву в 2000 году и стал руководителем аппарата правительства, он официально назывался Ко̀зак. Потом он переименовал себя, с ударением на второй слог.

– Хорошо. Итак, Козак лучше Суркова для Украины или нет?

– Да это все равно. Все решает Владимир Владимирович Путин. Просто так получилось, что сейчас Путин считает возможным передать отдельные районы Донецкой и Луганской областей под фактический контроль Украины при условии, что взамен смягчат ему санкции. Это главный вопрос, а не что-либо иное. Позиция Козака соответствует этой точке зрения, поэтому он годится сейчас для выполнения этих функций. Если точка зрения Козака разойдется с позицией Путина по этому вопросу, то Дмитрий Николаевич как старый верный соратник российского президента совсем убран не будет, а будет перемещен на какую-то другую позицию, не менее ответственную.

– Козак – талантливый человек в политике?

– Ну, трудно сказать, талантлив ли он в политике. Потому что он никогда публичной политикой не занимался. Он, безусловно, очень хороший путинский аппаратчик, который понимает, что нравится боссу. А боссу нравятся успехи в режиме аврала. Потому что Владимир Владимирович – может быть, небезосновательно – считает, что русский народ достигает каких-либо больших свершений только в режиме аврала, когда некий виртуальный – а может, и не виртуальный – заградотряд стоит с автоматом у виска или за спиной. Отсюда страсть к проектам типа Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС на острове Русский, чемпионата мира по футболу и так далее. А если реализация какой-то задачи растянута во времени, то сделано не будет ничего никогда. Он же неоднократно это и публично повторял: если бы не Олимпиада в Сочи, то не была бы построена инфраструктура города-курорта Сочи. Даже если бы нам не дали Олимпиаду, все равно представление о том, что нам ее дают, было крайне полезным с точки зрения правильного освоения инвестиций. Вот здесь Козак – именно тот человек, который может работать круглосуточно. И не важно даже, успешна его работа или нет. Потому что он к ней готов. Он понимает, что нравится боссу.

Козак стал "куратором" Украины в администрации Путина. Фото: ЕРА

Вот Владислав Юрьевич Сурков тоже пытается это понимать. И все его статьи, интервью в основном подчинены одной цели. Их не так много, но каждый раз, когда они появляются, понятно, что он хочет этим сказать. Он хочет сказать: "Смотри, как хорошо я понимаю мысли и взгляды Владимира Владимировича". Но одно дело – излагать это на бумаге, а другое дело – преданным взглядом, как умеет Дмитрий Николаевич Козак. И этот взгляд абсолютно искренний, не наигранный.

– Мне многие говорили, что Сурков – очень мистическая фигура, что он постоянно проводит какие-то медитации. Тебе не кажется, что просто у него определенные сложности внутренние есть?

– Владислав Юрьевич Сурков на протяжении своей аппаратной карьеры все время реализовывал один масштабный проект: позиционирование себя как ключевой фигуры мировой и уж точно – российской истории. В этот пакет входит многое. Там и мистика, и то, что он ветеран ГРУ якобы. Хотя на самом деле, мне кажется, нет. Во всяком случае это не подтверждается свидетельскими показаниями людей, более или менее компетентных в указанной сфере. Что он чеченец и еврей одновременно. Потому что как человек в стране, где правят силовики, он должен быть чеченцем, а как человек умный и хитрый – евреем. Просто Владислав Юрьевич недооценивал, что все эти усилия прозрачны для его босса. А босс не любит, когда кто-то работает на инфернальную репутацию, если только это не его собственная инфернальная репутация великого диктатора.

– Ты говоришь, что Путин хочет отдать Донбасс Украине в ответ на снятие санкций. Или на уменьшение?

– Владимир Владимирович хочет сесть с западными лидерами за стол и сказать: "Сколько санкций было введено за войну на юго-востоке Украины и малайзийский Boeing, столько и надо отменить в обмен на то, что я верну ОРДЛО фактически под контроль Украины".

– Но ты же понимаешь, что он хочет вернуть ОРДЛО на своих условиях? И два главных условия не устраивают Украину. Это особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции. И сначала – выборы на Донбассе, а потом – выход украинской армии к границам.

– Это "Минск-2". Мне неоднократно приходилось говорить, в том числе и в нашем с тобой общении, что "Минск-2" невыполним.

– Нет, конечно.

– Поэтому нужен "Минск-3". А концептуально он может исходить только от Украины. Поскольку Украина – главная заинтересованная сторона в этом вопросе. Владимир Путин готов к бесконечному замороженному конфликту. Его это не смущает. Запад – тоже. Потому что если бы Запад не был к этому готов, то тогда госпожа Меркель и господин Макрон прямо бы заявили, что "Минск-2" – фуфло. Но они же так не заявляют. Они говорят, что это очень хороший документ, который надо исполнять. Поэтому главный пострадавший – Украина, и ей расхлебывать. Надо концепцию "Минска-3" формулировать в Киеве.

– Хорошо. Путин хочет отдать ОРДЛО на своих условиях в ответ на снижение санкций. Понятно. А Украина готова принять на таких условиях ОРДЛО?

– Я думаю, что сначала надо эти условия написать на бумажке и посмотреть на них внимательно, проникновенным взглядом, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Потому что там любая запятая может иметь существенное, качественное значение. Кроме того, вопрос ведь не только в том, что думает Владимир Владимирович Путин. Вопрос еще в том, что в ОРДЛО сформировалось поколение людей, которое в Украину возвращаться не хочет, а хочет начать стрелять, когда украинский флаг будет подниматься над администрацией Донецкой области. Вот в этом я вижу главную проблему. Не надо считать, что Кремль может взмахом мизинца, как папа Пий XIII в сериале "Новый папа", все решить. Он может многое, но изменить психологию значительной части людей, живущих ныне в ОРДЛО, он не может. Потому что войну легко начать, но очень сложно закончить. Эта война сидит в головах.

– Ты веришь, что в обозримом будущем, через год, например, ОРДЛО будут возвращены в Украину?

– Нет. Год – нет. Это лет 10 как минимум. Должна пройти смена поколений. Независимо от позиции официальных лиц в Москве, Киеве и столицах стран Западной Европы.

– То есть разговоры о том, что вот скоро ОРДЛО передадут, – все фигня, правда?

– Да, все фигня. И это надо честно признать, а не оттаптываться на этой фигне.

– Что будет с Крымом?

– Крым останется де-факто российским.

– На какое время?

– Как ты знаешь, я категорический противник аннексии Крыма, из-за чего у меня немало неприятностей в Российской Федерации. Моя позиция нисколько не изменилась... На неопределенное время. Сейчас вносятся поправки в конституцию Российской Федерации о том, что отторжение территорий, признаваемых российскими, с точки зрения законодательства РФ, невозможно даже на уровне обсуждения. Это в основном связано с Крымом, а не с Южными Курилами или Калининградской областью, как почему-то кто-то трактует.

Путин внутренне готов выплатить компенсацию семьям погибших на рейсе MH17, но при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет

– Что должно произойти с Путиным или с Россией, чтобы Крым и Донбасс вернулись домой буквально за сутки?

– Этого не будет буквально за сутки. Больше того, если с Владимиром Путиным что-то случится и придет новый президент, и, например, им станет Алексей Анатольевич Навальный... Так же может быть? Вдруг неожиданно мы узнаем...

– ...нет, не может.

– Почему не может? Все бывает в жизни.

(Улыбаются).

С утра Алексей Анатольевич Навальный, безусловно, заявит, что поскольку подавляющее большинство населения Крыма и Российской Федерации против передачи полуострова Украине, то это будет обсуждено как-нибудь потом.

– На твой взгляд, позиция Путина по Украине изменится или останется такой же твердокаменной и твердолобой?

– Она останется такой же. И здесь спасибо Владиславу Юрьевичу Суркову за то, что он выступает теневым пресс-секретарем своего неизменного босса, который остается боссом независимо от их соотношения в формальной бюрократической иерархии. Путин считает Украину несостоявшимся государством. Это главное в его отношении к Украине.

– Впереди процесс в Гааге по сбитому Boeing MH17. Чем он, на твой взгляд, завершится?

– Это уголовный процесс против определенных физических лиц. Я вполне допускаю, что эти физические лица будут признаны виновными. Они находятся вне доступа западного правосудия, поэтому или останутся там же, где есть, или с ними произойдут несчастные случаи, чтобы они никогда уже никому ничего не сказали лишнего.

– О заказчиках речь в Гааге идти не будет?

– Может быть, и будет идти. Но "идет речь" и "выносится судебный вердикт" – это не одно и то же. В рамках этого процесса Россия как государство не будет признана заказчиком. Такой результат процесса Владимира Путина вполне устраивает. Другое дело – что он внутренне готов даже выплатить компенсацию семьям погибших, как Муаммар Каддафи заплатил жертвам теракта в Локерби. Но – при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет. Это будет жест доброй воли, а не следствие судебного решения.

– Я уверен, что Запад от Украины устал просто катастрофически. Всем эта бодяга уже надоела. Мне говорили наши официальные лица, что Макрон в беседах с первым лицом нашим неоднократно говорил: "Мы устали от санкций. Мы хотим их снять. Решайте свои вопросы сами. Нам надоели эти бесконечные потрясения". Не кажется ли тебе, что Запад может снять санкции с России даже без возвращения Крыма и Донбасса?

– Без возвращения Крыма – безусловно. Без возвращения Донбасса – нет. Мы должны понимать саму природу санкций. Они вводились не из-за Украины, здесь не должно быть никаких иллюзий. Они вводились в связи с нарушением России принципиальных, фундаментальных правил игры в Европе. Поэтому совсем пойти на поводу у Москвы Запад не может. Он должен получить какие-то ощутимые уступки, чтобы объяснить своим политическим элитам и своим избирателям: "Вот мы чего-то добились от Путина, поэтому готовы смягчить санкции". Крымский пакет санкций останется в действии навсегда. Так же, как и фактическая принадлежность полуострова России. "Навсегда" – это термин условный. Надолго.

– Почему Запад так боится ввести против России удушающие санкции?

– Запад к этому не готов. Потому что Россия – это большая величина, в том числе и в экономике. И, собственно, позиция Владимира Путина в этом вопросе сводится к тому, что "вы договоритесь с нами – мы сами вам все сделаем". Путин хочет быть Рамзаном Кадыровым для Запада. Как Рамзан Ахматович говорит: "Владимир Владимирович, вы только не вмешивайтесь в наши дела. Допустим, моего врага кто-то убил в Вене или в Лондоне. Ну и что? Я гарантирую стабильность в Чечне и полное поклонение чеченского народа московскому царю? Гарантирую. А то, что там мои враги исчезают, – пусть исчезают. Вам-то что?" Вот нечто подобное Владимир Владимирович Путин транслирует Западу, и на Западе немало сторонников такой точки зрения, что это надо принять. Почему нет? Или тогда нужно рисковать западными жизнями, экономическими интересами – и лезть непосредственно в дела евразийского Хакланда, чего хотят не многие. Потому что есть и другие проблемы.

– Что ты думаешь о Владимире Зеленском?

– Я, как ты знаешь, всегда ему симпатизировал и продолжаю симпатизировать. Он очень талантливый человек. Но в процессе голодания у человека наступает несколько кризисов очистки организма. Сейчас он перешел в стадию первого кризиса очистки, когда выясняется, что личного обаяния недостаточно для управления страной, перед которой стоит много проблем, как субъективных, порожденных элитами этой страны, так и объективных, порожденных внешними факторами. Поэтому нужно немножечко расширять сознание, в хорошем смысле этого слова. И по инерции управлять, как он это делал первый год, не получится. Нужно, очевидно, менять правительство, привлекая туда мощные независимые фигуры, нужно частично поступаться властью ради этого. Вспомнить о том, что Украина – парламентско-президентская республика, а не чисто президентская. Хотя де-факто сегодня Владимир Александрович контролирует и исполнительную, и законодательную власть.

– Во время нормандской встречи, на которой я присутствовал, мне показалось, что неожиданно для всех Зеленский переиграл Путина. Сможет ли он в глобальном плане переиграть Путина или это исключено?

– Вопрос в том, какие аргументы будут предъявлены. Опять же, личное обаяние Зеленского не имеет решающего значения. Пока что надо сделать концепцию "Минска-3". Сделать ее может только он. И если она будет готова и если Эммануэль Макрон согласится с ней, то можно считать, что Владимир Зеленский если и не переиграл Путина, то по крайней мере совершил шаг, который как минимум уравнивает его шансы с хозяином Кремля, великим диктатором тем самым.

– Ты говорил, что Трамп и Зеленский похожи. В чем?

– По политическому генезису. Это джокеры – люди, которые вопреки собственным элитам и преобладающим стереотипам этих элит стали лидерами.

– Кто, на твой взгляд, станет следующим президентом Соединенных Штатов?

– Пока 65% американцев считают, что им станет Дональд Трамп, по данным последних опросов. Мне трудно об этом судить. Тем более, я не американец. Еще, не дай Бог, обвинят во вмешательстве во внутренние дела. Хотя известно, что человек, у которого нет никакого формального и официального статуса, как у меня, по определению не может вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Во внутренние дела могут вмешиваться только начальники, к числу которых я не отношусь... Сейчас мы знаем, что хотя в Южной Каролине праймериз убедительно выиграл Джозеф Байден, бывший вице-президент, пока весьма неплохими остаются шансы Бернарда Сандерса. Я бы очень хотел увидеть решающую схватку Дональда Трампа и Бернарда Сандерса, поскольку это будет как минимум весело. Но я думаю, что если бы выборы состоялись в это воскресенье, то их выиграл бы Дональд Трамп, 45-й президент США.

– Мне кажется, что Евросоюз трещит по швам. Политика европейских стран по приему мигрантов, количество мигрантов, которое уже есть в Европе, и дальнейшие проблемы, с этим связанные, приведут к тому, что Евросоюз распадется, и вообще объединенной Европе конец. Твое мнение?

– Нет, я не думаю, что объединенной Европе конец. Всякая сущность проходит через несколько кризисов в своем бытии. И человек, и такое мощное объединение как Евросоюз. Сейчас очередной кризисный период. Мы знаем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил новых беженцев из Сирии, чтобы склонить Евросоюз к более активной поддержке позиции Анкары в сложных взаимоотношениях Турции и России. В этом смысле Brexit, выход Великобритании, скорее способствует единству Евросоюза. Потому что исчезает мощный центр влияния, альтернативный Берлину и Парижу. Берлин и Париж могут более свободно распоряжаться на европейском пространстве, не сдерживаемые Лондоном. Поэтому – нет, Евросоюз переживет этот кризис и сохранится в его нынешнем виде. Я в этом практически убежден. Поскольку преимуществ, которые он несет своим членам, все равно больше.

– Владимир Путин у власти в России уже ровно 20 лет. Это был лучший выбор Ельцина и "семьи"?

– Валентин Борисович Юмашев, бывший руководитель администрации президента и зять Бориса Николаевича, утверждает, что да, лучший. Причем в изложении Валентина Борисовича получается, что он посмотрел на Владимира Владимировича – и сразу понял, что этот человек должен быть преемником. Вообще если проанализировать тексты Валентина Борисовича, а он самый информированный источник по вопросу о том, как формировалась российская власть на рубеже ХХ–ХХІ веков...

– ...безусловно....

– ...складывается впечатление, что Борис Ельцин на все ключевые посты назначал людей, которых он вообще не знал. Сергея Кириенко назначил премьер-министром, ни разу с ним не встречаясь до этого, Владимира Владимировича – преемником, видя его полтора раза. Я думаю, что с точки зрения семьи Бориса Ельцина, безусловно, Владимир Путин был и остается лучшим преемником, поскольку ее интересы он гарантировал в полном объеме. А приписывать "семье" Бориса Ельцина стратегические замысли касательно судеб России и мира просто не надо. Это преувеличение их интеллектуальных амбиций. Даже не возможностей, а амбиций.

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– На сайте "ГОРДОН" выходят мемуары бывшего подполковника КГБ СССР Попова, который утверждает, что...

– ...я каждый фрагмент, каждый эпизод читаю внимательно хотя бы уже потому, что с точки зрения подполковника Попова, агентами КГБ были все, и я все время хочу увидеть там свою фамилию когда-нибудь. И мне будет очень обидно, что я такой, видимо, никому не нужный и не известный человек, если так и не появится моя фамилия.

– Попов утверждает, что Юмашев был агентом КГБ. Ты с этим согласен?

– Как-то мне в это не верится. Я заочно предложил Андрею Николаевичу Илларионову все тому же (извини, что я второй раз упоминаю его имя сегодня в ходе нашей программы) написать сценарий сериала "Корней".

– Он у Чуковского работал же?

– Да, Юмашев был дворником у Корнея Ивановича Чуковского. Причем Валентину Борисовичу было тогда 12 лет. И согласно этой теории, он уже тогда был завербован КГБ. Потом он в качестве агента КГБ работал в отделе писем журнала "Огонек". Потом каким-то образом на него свалился Путин – и он привел Путина к Ельцину. В то, что Юмашев по заданию КГБ привел Путина к Ельцину, мне как-то совершенно не верится. Кроме того, в этой теории выпадает одно очень важное – звено: а кто был тем кагэбэшным субъектом, который привел Путина к Ельцину? Условно, генерал Пупкин или фельдмаршал Рабинович? Кто был этот человек, который так возлюбил Путина и так ему поверил?

– А что, Рабинович – уже фельдмаршал?

– Рабинович – фельдмаршал по факту своего существования, мне кажется.

(Смеются).

– "Левада-Центр" свидетельствует, что рейтинг Путина сегодня по России – 35%, а по Москве – вообще 20%.

– Даже меньше...

– О чем это тебе говорит?

– Это говорит, что русский народ устал от Владимира Владимировича, что превышен лимит его пребывания на президентском посту. О чем сам Владимир Владимирович знает.