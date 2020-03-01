Смысл интервью Суркова, заявившего, что Украины не существует, – "напомнить о себе боссу" – Белковский

Экс-помощник главы Кремля Владислав Сурков всегда излагает набор идей и мыслей, которые, по его мнению, нравятся начальству, отметил российский политолог Станислав Белковский.

Интервью бывшего помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, в котором он заявил, что Украины не существует, рассчитано на Путина. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 29 февраля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сурков демонстрирует свою повышенную сообразительность, замешанную на недюжинных аналитических способностях, и тем самым дает понять, что готов вернуться на какой-нибудь безответственный пост в государственные или окологосударственные структуры. Это нормальная аппаратная логика, некое отражение инстинктов аппаратной борьбы, и мы не можем за это Владислава Юрьевича Суркова осуждать. Мы должны лишь правильно анализировать тексты, которые появляются перед нами, и сам смысл этого появления. Смысл очень простой – напомнить о себе боссу: "Я все еще здесь, босс, вместе с группой вакансий, одна из которых мне обязательно причитается", – сказал политолог.

Он отметил, что в интервью, статьях и публичных выступлениях Суркова есть "одна простая закономерность".

"Этот человек всегда излагает некий набор идей и мыслей, которые, как он считает, присущи его начальству и уже поэтому начальству нравятся. ...Так же и здесь. Нравится ли Владимиру Путину идея, что Украины не существует? Да, нравится. Поэтому она излагается от имени Суркова", – считает Белковский.

Сурков был помощником Путина с сентября 2013 года. В администрации российского президента курировал украинское направление. 18 февраля 2020 года Путин уволил Суркова. Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ, говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

26 февраля Сурков заявил, что для России единственный эффективный метод наладить отношения с Украиной – это принудить ее к этому силой. Он также заявил, что Украины не существует, есть украинство. Комментируя возможное возвращение Донбасса в состав Украины, Сурков назвал это "честью для Украины и унижением для Донбасса".