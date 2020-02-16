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Обсуждается проведение совместных Олимпийских игр в Лос-Анджелесе и Владивостоке – Белковский

По данным российского политолога Станислава Белковского, заявку на совместные Олимпийские игры в российском Владивостоке и американском Лос-Анджелесе США и РФ могут подать в случае примирения сторон.

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Белковский: Будет решена задача исторического примирения
Белковский: Будет решена задача исторического примирения
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Между США и Россией обсуждается возможность проведения совместных Олимпийских игр. Об этом 15 февраля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил со ссылкой на конфиденциальные источники российский политолог Станислав Белковский.

"Сейчас (раскрываю конфиденциальные подробности) обсуждается возможность в случае стратегического примирения России и США на фоне ухода [президента РФ] Владимира Владимировича Путина на пенсию в процессе транзита власти (в нашей, разумеется, стране) проведения совместных Олимпийских игр в 2028 году, которые могут проходить не только в американском Лос-Анджелесе, но и в российском Владивостоке", – сказал он.

По словам политолога, "тем самым будет решена задача исторического примирения после событий 1980–1984 годов".

Он считает, что в качестве олимпийских объектов могут быть задействованы также "спортивные площадки на Аляске и Чукотке".

"Мы помним, что в 1980 году московскую Олимпиаду бойкотировали США и их союзники, а Олимпиаду в Лос-Анджелесе 1984 года – Советский Союз и его союзники. И вот пришло время закольцевать ситуацию и подвести двойную сплошную черту под эпохой конфликтов в спортивной сфере и вообще, так сказать, смешением спортивного и политического", – объяснил Белковский.

Отношения США и РФ испортились в связи с российской агрессией против Украины и возможным вмешательством Москвы в политические события в Соединенных Штатах.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, спорт, Станислав Белковский, Олимпиада, Владивосток, Лос-Анджелес, конфликт
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