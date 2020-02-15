Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после публикации интимного видео. Ролик опубликовал российский художник Павленский

Российский художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году, спасаясь от уголовного преследования в РФ. Он заявил, что опубликовал видео интимного характера с участием кандидата в мэры Парижа от партии французского президента Эммануэля Макрона Бенжамена Гриво, чтобы разоблачить его лицемерие.

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво (он представляет партию "Вперед, Республика!" президента Франции Эммануэля Макрона) 14 февраля объявил, что выходит из гонки. Как сообщила газета Libération, поводом для снятия с выборов стала публикация видео интимного характера с участием Гриво.

Ролик на специально созданном сайте опубликовал российский художник-акционист Петр Павленский, который в 2017 году получил статус политического беженца во Франции.

"Кандидат в мэры Парижа мастурбирует на камеру и пытается привлечь этими видео молодых студенток! Безусловно, это могло бы быть новой формой предвыборной агитации, но… В общем, знакомьтесь – Бенжамин Гриво. Это единственный кандидат, у которого вся предвыборная кампания построена на защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей. […] Однако, помимо видео с мастурбацией, в переписке с молодой девушкой он пишет, что семья и дети – это тюрьма. Как понимать это противоречие?" – написал Павленский в Facebook 12 февраля (15 февраля он сообщил, что ресурс был заблокирован).

В комментарии Libération Павленский заявил, что опубликовал видео, чтобы "разоблачить лицемерие" Гриво. Россиянин утверждает, что получил видео "от источника, который состоял в отношения" с политиком.

В пятницу утром кандидат объявил, что его семья не заслуживает таких испытания. "Это зашло слишком далеко. Поэтому я решил отозвать свою заявку [на участие в выборах]. Это решение тяжело далось мне, но моим приоритетом является прежде всего моя семья", – подчеркнул Гриво.

Муниципальные выборы во Франции пройдут в марте этого года. Libération отмечает, что Гриво, согласно социологическим опросам, замыкал тройку лидеров.

Художник-акционист Петр Павленский известен эпатажными протестными акциями. Так, в 2012 году он зашил себе рот и вышел с плакатом в поддержку группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге (акция "Шов"). В следующие три года он провел еще пять акций: "Туша" (завернулся в колючую проволоку, протестуя против репрессивных действий властей), "Фиксация" (прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в День полиции РФ), "Свобода" (вместе с другими участниками поджег покрышки на мосту в Петербурге в поддержку украинского Евромайдана), "Отделение" (отрезал себе мочку уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях) и "Угроза" (поджег двери управления ФСБ на Лубянке).

В январе 2017-го он эмигрировал во Францию после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. 4 мая 2017 года стало известно, что ему предоставлено политическое убежище.

Еще одну акцию он провел в Париже: в ночь на 16 октября 2017 года художник поджег здание филиала Банка Франции. По словам россиянина, акция должна была символизировать разгорающийся пожар мировой революции. Павленского задержала полиция. В январе 2019-го парижский суд приговорил его к году тюремного заключения и двум годам условно. Павленский был освобожден вскоре после вынесения приговора, так как на стадии следствия провел под стражей приблизительно 11 месяцев.