Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после публикации интимного видео. Ролик опубликовал российский художник Павленский

Российский художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году, спасаясь от уголовного преследования в РФ. Он заявил, что опубликовал видео интимного характера с участием кандидата в мэры Парижа от партии французского президента Эммануэля Макрона Бенжамена Гриво, чтобы разоблачить его лицемерие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гриво отказался от участия в избирательной гонке
Гриво отказался от участия в избирательной гонке
Фото: EPA

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво (он представляет партию "Вперед, Республика!" президента Франции Эммануэля Макрона) 14 февраля объявил, что выходит из гонки. Как сообщила газета Libération, поводом для снятия с выборов стала публикация видео интимного характера с участием Гриво.

Ролик на специально созданном сайте опубликовал российский художник-акционист Петр Павленский, который в 2017 году получил статус политического беженца во Франции.

"Кандидат в мэры Парижа мастурбирует на камеру и пытается привлечь этими видео молодых студенток! Безусловно, это могло бы быть новой формой предвыборной агитации, но… В общем, знакомьтесь – Бенжамин Гриво. Это единственный кандидат, у которого вся предвыборная кампания построена на защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей. […] Однако, помимо видео с мастурбацией, в переписке с молодой девушкой он пишет, что семья и дети – это тюрьма. Как понимать это противоречие?" – написал Павленский в Facebook 12 февраля (15 февраля он сообщил, что ресурс был заблокирован).

https://www.facebook.com/petr.pavlensky/posts/10212995422799535

В комментарии Libération Павленский заявил, что опубликовал видео, чтобы "разоблачить лицемерие" Гриво. Россиянин утверждает, что получил видео "от источника, который состоял в отношения" с политиком.

В пятницу утром кандидат объявил, что его семья не заслуживает таких испытания. "Это зашло слишком далеко. Поэтому я решил отозвать свою заявку [на участие в выборах]. Это решение тяжело далось мне, но моим приоритетом является прежде всего моя семья", – подчеркнул Гриво.

Муниципальные выборы во Франции пройдут в марте этого года. Libération отмечает, что Гриво, согласно социологическим опросам, замыкал тройку лидеров.

Художник-акционист Петр Павленский известен эпатажными протестными акциями. Так, в 2012 году он зашил себе рот и вышел с плакатом в поддержку группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге (акция "Шов"). В следующие три года он провел еще пять акций: "Туша" (завернулся в колючую проволоку, протестуя против репрессивных действий властей), "Фиксация" (прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в День полиции РФ), "Свобода" (вместе с другими участниками поджег покрышки на мосту в Петербурге в поддержку украинского Евромайдана), "Отделение" (отрезал себе мочку уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях) и "Угроза" (поджег двери управления ФСБ на Лубянке).

В январе 2017-го он эмигрировал во Францию после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. 4 мая 2017 года стало известно, что ему предоставлено политическое убежище.

Еще одну акцию он провел в Париже: в ночь на 16 октября 2017 года художник поджег здание филиала Банка Франции. По словам россиянина, акция должна была символизировать разгорающийся пожар мировой революции. Павленского задержала полиция. В январе 2019-го парижский суд приговорил его к году тюремного заключения и двум годам условно. Павленский был освобожден вскоре после вынесения приговора, так как на стадии следствия провел под стражей приблизительно 11 месяцев.

Теги: Франция, выборы, Петр Павленский, Париж, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS