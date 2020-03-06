Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Путин о своем президентстве: Любой человек в моем положении воспринимает это как судьбу

По словам президента РФ Владимира Путина, работать на должности, которую он занимает, – одно удовольствие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин: Разве можно от этого устать?
Путин: Разве можно от этого устать?
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает судьбой свою работу на нынешней должности. Об этом глава Кремля сказал 6 марта на встрече с представителями общественности Ивановской области, Путина цитирует его сайт.

"Моя работа заключается в том числе в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. А если по-серьезному, то я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Я хочу сказать, что дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти, – дело совершено не в этом. Вы знаете, любой человек – если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу. Поэтому я к этому так и отношусь", – сказал российский президент.

Он подчеркнул, что на такой должности "без поддержки вообще работать невозможно".

Путин является президентом РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах. На последних выборах в марте 2018 года за Путина, по данным Центризбиркома РФ, проголосовало 76,66% россиян. Согласно конституции РФ, президент не может возглавлять страну больше двух сроков подряд. Начиная с выборов 2012 года президент Российской Федерации избирается на шестилетний срок.

Теги: Россия, Владимир Путин, президент, работа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Белковский: В ОРДЛО сформировалось поколение людей, которое в Украину возвращаться не хочет
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Белковский: Путин хочет сказать западным лидерам: "Санкции за войну на юго-востоке Украины и малайзийский Boeing надо отменить в обмен на то, что я верну ОРДЛО Украине" G
Сегодня 16.20
Белковский: Когда Никита Михалков будет снимать свой фильм про Ельцина с Гэри Олдменом в главной роли, он должен показать, что вампир-лобби привело Путина к власти  
Публикации, ПОЛИТИКА
Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал G
Сегодня 10.00  
Эрдоган и Путин договорились, что военные России и Турции с 15 марта начнут совместное патрулирование в Сирии
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Вчера 19.51
Путин о своем президентстве: Любой человек в моем положении воспринимает это как судьбу / ГОРДОН
Игорь Эйдман, МИР
Эйдман: Путин – бывший член КПСС, много лет проклинавший религию. А теперь он хочет, чтобы в конституции РФ упоминался Бог
3 марта, 2020 10.59
Путин добавил Бога в проект новой версии конституции РФ
Путин хочет, чтобы в конституции РФ упоминался Бог, а браком назывался союз мужчины и женщины
2 марта, 2020 20.07
Путин: Наши расходы из года в год сокращаются, а расходы других стран растут
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Путин: Мы ни с кем не собираемся воевать
2 марта, 2020 17.56
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS