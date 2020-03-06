Путин о своем президентстве: Любой человек в моем положении воспринимает это как судьбу

По словам президента РФ Владимира Путина, работать на должности, которую он занимает, – одно удовольствие.

Президент России Владимир Путин считает судьбой свою работу на нынешней должности. Об этом глава Кремля сказал 6 марта на встрече с представителями общественности Ивановской области, Путина цитирует его сайт.

"Моя работа заключается в том числе в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. А если по-серьезному, то я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Я хочу сказать, что дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти, – дело совершено не в этом. Вы знаете, любой человек – если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу. Поэтому я к этому так и отношусь", – сказал российский президент.

Он подчеркнул, что на такой должности "без поддержки вообще работать невозможно".

Путин является президентом РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах. На последних выборах в марте 2018 года за Путина, по данным Центризбиркома РФ, проголосовало 76,66% россиян. Согласно конституции РФ, президент не может возглавлять страну больше двух сроков подряд. Начиная с выборов 2012 года президент Российской Федерации избирается на шестилетний срок.