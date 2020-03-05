Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

В полночь с 5-го на 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня. Такое решение стало результатом согласования между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом меморандума относительно конфликта в Сирии.

Эрдоган и Путин договорились, что военные России и Турции с 15 марта начнут совместное патрулирование в Сирии Фото: EPA

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган согласовали совместный меморандум по поводу урегулирования конфликта в Сирии. Об этом 5 марта сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет издание, положения меморандума предусматривают:

прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения с началом перемирия 6 марта;

на севере Сирии (6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4, связывающей Латакию и Алеппо) создается коридор безопасности;

военные России и Турции с 15 марта начнут совместное патрулирование на участках трассы М4.

Эрдоган отметил, что в полночь с 5-го на 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня, после которого будут согласованы "следующие шаги". Вместе с тем, он добавил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил.

Кроме того, Турция направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с РФ, там установлены наблюдательные пункты.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима”.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.