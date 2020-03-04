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Михаил Гончар
Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI".


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Россию можно и нужно уничтожать изнутри. У Турции для этого есть сообщники внутри РФ

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Россию можно и нужно уничтожать изнутри. У Турции есть сообщники внутри РФ. В Татарстане. И не только. Идель-Урал. И не только.

Если Эрдоган на это решится, то Россия закапсулируется на внутренние проблемы. Ей станет не до Асада и Сирии...

Ну а если верх возьмут квоты на экспорт помидоров в Россию, то каюк Эрдогану наступит, может, и не быстро, но уверенно.

Тогда Россия разыграет сценарий уничтожения Турции изнутри. СССР финансировал Рабочую партию Курдистана. Товарища Брутенца, товарища Алиева больше нет на этом свете, а РПК есть...

Источник: Michael Gonchar / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Михаил Гончар
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