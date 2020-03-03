Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Копка: Эрдоган долго смотрел на катавасии возле своих границ и ждал подходящего момента. Вот пришла весна, теперь газ Турции не нужен

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается действовать на нескольких фронтах сразу, так как, с одной стороны, его стране нужны европейские деньги, а с другой – Турцию не принимают в Евросоюз. Такое мнение изданию "ГОРДОН" выразил бывший украинский разведчик Петр Копка, комментируя обострение ситуации в Сирии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Копка: Пока мы живем в углеводородной эре, Ближний Восток будет иметь серьезное значение в мире
Копка: Пока мы живем в углеводородной эре, Ближний Восток будет иметь серьезное значение в мире
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

С приходом весны потребности Турции в российском газе снизились, поэтому президент страны Реджеп Эрдоган сможет активнее действовать в Сирии. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил бывший украинский разведчик Петр Копка.

"События в Сирии серьезны для всех. И для турецко-российских отношений, и для российско-европейских. Особенно если из Турции в Европу сейчас хлынет волна беженцев. Это серьезно для всего ближневосточного региона. Поэтому на него стоит обратить внимание. Плюс перемещение беженцев в Европу накладывается на ситуацию с коронавирусом. Это же большие группы людей. Как их проверять? Лишь померить температуру – этого недостаточно. Государства не координирует свои действия, вот мы и видим результат – хаос. А Россия в Сирии использует то наследие, которое досталось ей от СССР. РФ действует там не только потому, что хочет стать глобальным игроком, но и потому что на Ближнем Востоке есть нефть. Ее стоимость падает, а низкие цены на нефть – это для России смерть. Сейчас стоимость барреля колеблется в районе $50. Причем год только начался. А в РФ отталкиваются от цены минимум в $42", – отметил Копка.

Он считает, что у Эрдогана много общего с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Путин и Эрдоган – это одного поля ягоды. Эрдоган намного мудрее, чем кажется на первый взгляд. Он долго смотрел на все эти катавасии возле собственных границ и сначала не вмешивался туда. Эрдоган ждал момента, который сейчас настал. Пришла весна, и теперь газ не нужен так, как зимой. Эрдоган пытается действовать на нескольких фронтах сразу. С одной стороны, Турции нужны деньги, а они есть в Европе. С другой стороны, турок не пускают в ЕС. Помимо этого, Турция – член НАТО. После покупки российских ракетных систем С-400 отношения с США у Анкары тоже не заладились. На внутренней арене Эрдоган хочет показать, что он самостоятельный, а на внешней ему приходится балансировать между своими "хотелками" и возможностями. В этом они похожи с Путиным", – сказал собеседник.

По его словам, Украине невыгодно, чтобы российские войска покинули Сирию.

"Пока мы живем в углеводородной эре, Ближний Восток будет иметь серьезное значение в мире. Не стоит забывать и о религиозной составляющей. А Россия сама оттуда не уйдет. Тем более, страна вступает в турбулентную фазу до 2024 года. Не менее важно и то, кто станет президентом США. В Москве ждут американских выборов. И уже исходя из имени нового главы Белого дома, будут корректировать свою внутреннюю и внешнюю политику. Да и не дай бог, чтобы РФ ушла из Сирии. Мы же понимаем, куда она тогда вернется. Выборы президента РФ 2024 года все равно будут подталкивать российское руководство хоть где-то да развязать маленькую победобесную войну. Поэтому не стоит исключать эскалации на Донбассе", – резюмировал Копка.

27 февраля 2020 года в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения.

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Турецкое минобороны объявило о начале с 1 марта операции "Весенний щит". Начиная с 27 февраля десятки беспилотников одновременно наносят удары по сирийским базам и химическим складам, уничтожены объекты сирийской системы противоракетной обороны.

5 марта в РФ Эрдоган проведет переговоры с Путиным по урегулированию ситуации в Сирии.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Теги: Россия, Турция, Ближний Восток, Сирия, Петр Копка, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS