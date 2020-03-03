Копка: Эрдоган долго смотрел на катавасии возле своих границ и ждал подходящего момента. Вот пришла весна, теперь газ Турции не нужен

С приходом весны потребности Турции в российском газе снизились, поэтому президент страны Реджеп Эрдоган сможет активнее действовать в Сирии. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил бывший украинский разведчик Петр Копка.

"События в Сирии серьезны для всех. И для турецко-российских отношений, и для российско-европейских. Особенно если из Турции в Европу сейчас хлынет волна беженцев. Это серьезно для всего ближневосточного региона. Поэтому на него стоит обратить внимание. Плюс перемещение беженцев в Европу накладывается на ситуацию с коронавирусом. Это же большие группы людей. Как их проверять? Лишь померить температуру – этого недостаточно. Государства не координирует свои действия, вот мы и видим результат – хаос. А Россия в Сирии использует то наследие, которое досталось ей от СССР. РФ действует там не только потому, что хочет стать глобальным игроком, но и потому что на Ближнем Востоке есть нефть. Ее стоимость падает, а низкие цены на нефть – это для России смерть. Сейчас стоимость барреля колеблется в районе $50. Причем год только начался. А в РФ отталкиваются от цены минимум в $42", – отметил Копка.

Он считает, что у Эрдогана много общего с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Путин и Эрдоган – это одного поля ягоды. Эрдоган намного мудрее, чем кажется на первый взгляд. Он долго смотрел на все эти катавасии возле собственных границ и сначала не вмешивался туда. Эрдоган ждал момента, который сейчас настал. Пришла весна, и теперь газ не нужен так, как зимой. Эрдоган пытается действовать на нескольких фронтах сразу. С одной стороны, Турции нужны деньги, а они есть в Европе. С другой стороны, турок не пускают в ЕС. Помимо этого, Турция – член НАТО. После покупки российских ракетных систем С-400 отношения с США у Анкары тоже не заладились. На внутренней арене Эрдоган хочет показать, что он самостоятельный, а на внешней ему приходится балансировать между своими "хотелками" и возможностями. В этом они похожи с Путиным", – сказал собеседник.

По его словам, Украине невыгодно, чтобы российские войска покинули Сирию.

"Пока мы живем в углеводородной эре, Ближний Восток будет иметь серьезное значение в мире. Не стоит забывать и о религиозной составляющей. А Россия сама оттуда не уйдет. Тем более, страна вступает в турбулентную фазу до 2024 года. Не менее важно и то, кто станет президентом США. В Москве ждут американских выборов. И уже исходя из имени нового главы Белого дома, будут корректировать свою внутреннюю и внешнюю политику. Да и не дай бог, чтобы РФ ушла из Сирии. Мы же понимаем, куда она тогда вернется. Выборы президента РФ 2024 года все равно будут подталкивать российское руководство хоть где-то да развязать маленькую победобесную войну. Поэтому не стоит исключать эскалации на Донбассе", – резюмировал Копка.

27 февраля 2020 года в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения.

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Турецкое минобороны объявило о начале с 1 марта операции "Весенний щит". Начиная с 27 февраля десятки беспилотников одновременно наносят удары по сирийским базам и химическим складам, уничтожены объекты сирийской системы противоракетной обороны.

5 марта в РФ Эрдоган проведет переговоры с Путиным по урегулированию ситуации в Сирии.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.