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Стала известна дата переговоров Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщила о подготовке визита в Россию президента Турции Реджепа Эрдогана, который обсудит с российским президентом Владимиром Путиным обстановку в Сирии.

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Эрдоган приедет в Россию
Эрдоган приедет в Россию
Фото: ЕРА

Рабочий визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию состоится 5 марта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации", – говорится в сообщении.

МИД Турции сообщал, что переговоры пройдут на этой неделе, но точная дата была неизвестна.

28 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили "серьезную озабоченность" эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

27 февраля 2020 года в результате удара по сирийской провинции Идлиб погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения.

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Турецкое минобороны объявило о начале с 1 марта операции "Весенний щит". Начиная с 27 февраля десятки беспилотников одновременно наносят удары по сирийским базам и химическим складам, уничтожены объекты сирийской системы противоракетной обороны.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Идлиб, война в Сирии
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