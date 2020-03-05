ЕС осудил попытки Турции использовать мигрантов в политических целях

Европейский союз “полон решимости” в вопросе защиты внешних границ и продолжит оказывать помощь Греции, в которую устремились мигранты из Турции, говорится в заявлении глав МИД стран ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС осудили использование миграционного кризиса в политических целях со стороны Турции. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД, состоявшейся 4 марта. Текст заявления опубликован на сайте Совета ЕС.

“Хотя Совет признает возросшее миграционное бремя и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и значительные усилия, которые Анкара предприняла для размещения 3,7 млн мигрантов и беженцев, Совет решительно отвергает использование миграционного давления в политических целях. Такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема”, – сказано в коммюнике.

Министры призвали Турцию к полному выполнению положений соглашения о реадмиссии беженцев, которое было принято в 2016 году.

“ЕС и государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно защищать внешние границы Союза. Незаконное пересечение границы недопустимо. Для борьбы с [нелегальными мигрантами] ЕС и государства, входящие в его состав, примут все необходимые меры в соответствии с европейским и международным законодательством”, – подчеркивается в заявлении.

Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии. По утверждению властей Турции, в ЕС бежали почти 200 тыс. мигрантов. Власти Греции называют эти данные дезинформацией.