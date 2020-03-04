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Обострение ситуации в Сирии. США намерены помочь Турции

США готовы начать поставки боеприпасов Турции и рассмотрят запрос о поставках средств противовоздушной обороны на фоне обострения ситуации в Сирии.

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Джеффри заявил о готовности США оказывать помощь Турции
Джеффри заявил о готовности США оказывать помощь Турции
Фото: EPA

Соединенные Штаты готовы поставлять Турции боеприпасы в связи с обострением ситуации в Сирии. Как пишет Reuters, об этом 3 марта заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время поездки в турецкую провинцию Хатай.

Он добавил, что США готовы оказывать Турции и другую, в частности гуманитарную, помощь как союзнику по НАТО.

Присутствовавший на брифинге посол США в Турции Дэвид Саттерфилд отметил, что Вашингтон рассмотрит запрос Анкары о поставках средств противовоздушной обороны. При этом, отмечает агентство, год назад Турция решила купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, отказавшись от американских аналогов.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 1 марта Турция объявила о начале военной операции "Весенний щит" в Сирии.

Теги: США, Сирийский конфликт, Турция, НАТО, Сирия, война в Сирии
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