Комиссия ООН обвинила Россию в совершении военных преступлений в Сирии

В отчете комиссии ООН по расследованию событий в Сирии сказано, что российские самолеты принимали участие как минимум в двух авиаударах, которые можно расценивать как военное преступление. Речь идет о неизбирательных ударах в гражданских районах.

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии обвинила российские вооруженные силы в совершении военных преступлений в ходе сирийского конфликта. Об этом идет речь в отчете (.doc) комиссии, обнародованном 2 марта.

В частности, по данным комиссии, российская авиация как минимум дважды принимала участие в неизбирательных авиаударах по гражданским районам, которые можно расценивать как военное преступление.

Речь идет об ударе по рынку города Мааррет-эн-Нууман (провинция Идлиб) 22 июля 2019 года, в результате которого погибло 43 человека, включая четверых детей, как минимум 109 (в том числе 18 детей и 15 женщин) получили ранения. Второй описанный инцидент: авиаудар по лагерю беженцев в районе города Хасс (Идлиб) 16 августа того же года. Тогда погибло 20 человек, в том числе восемь женщин, одна из которых была беременной, и шестеро детей; более 40 человек были ранены.

“Принимая во внимание имеющиеся доказательства, включая свидетельские показания, видеоматериалы, изображения, перехваты переговоров пилотов [на русском языке], комиссия пришла к выводу, что российские самолеты участвовали в обоих инцидентах и что в каждом из этих случаев атаки российских ВВС не были направлены на конкретную военную цель, что равносильно военному преступлению – проведению неизбирательных атак в гражданских районах”, – говорится в документе.

В отчете, охватывающем период с июля 2019-го по февраль 2020 года, также приводятся свидетельства возможных военных преступлений, совершенных другими сторонами конфликта.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения комиссии ООН, пишет “Интерфакс”.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима”.

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.