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Россия наращивает военную мощь в Сирии – Reuters

По данным агентства Reuters, военный контингент РФ в Сирии начал расти на следующий день после авиаудара, который привел к гибели 34 турецких военных.

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Турция может ограничить движение военных судов по Босфору, не исключил источник Reuters
Турция может ограничить движение военных судов по Босфору, не исключил источник Reuters
Фото: ЕРА

Россия спешно усиливает свою военную группировку в Сирии, сообщило 4 марта агентство Reuters, анализируя статистику движения судов в районе пролива Босфор, а также данные о полетах авиации и свидетельства источников.

Наращивание военной мощи началось 28 февраля – на следующий день после того, как сирийская авиация нанесла удар по турецким военнослужащим в Идлибе. Погибло 34 человека.

Россия отправила пять военных кораблей в Сирию в течение шести дней. Это превышает обычную норму – один или два корабля в неделю. При этом официально было заявлено о прохождении через Босфор только двух фрегатов. Еще три корабля – десантные "Орск", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", способные перевезти 300–400 военнослужащих, а также бронетехнику.

Кроме того, по меньшей мере пять пассажирских и грузовых самолетов, эксплуатируемых российскими военными, вылетели в Сирию за этот период, в том числе три за один день.

Такой масштабной переброски живой силы и техники РФ в Сирию не было с октября 2019 года, отмечает агентство.

Источник Reuters считает, что действия Москвы должны были стать "демонстрацией мускулов" накануне встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана 5 марта. Если переговоры провалятся, Анкара может наложить ограничения на проход военных кораблей через Босфор, считает собеседник.

Отношения Турции и России обострились после гибели турецких солдат в Идлибе 27 февраля. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований", и отвергли свою причастность к ударуВ министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, бронетехника, самолеты, Идлиб, авиаудар, Босфор, война в Сирии, корабли
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