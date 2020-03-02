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Путин хочет, чтобы в конституции РФ упоминался Бог, а браком назывался союз мужчины и женщины

Президент РФ Владимир Путин внес поправки к собственному законопроекту об изменении конституции страны; в одной из них говорится о предках, передавших идеалы и веру в Бога.

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Путин добавил Бога в проект новой версии конституции РФ
Путин добавил Бога в проект новой версии конституции РФ
Фото: ЕРА

Бог может быть упомянут в новой редакции конституции России. Это предусмотрено одной из поправок, которые президент РФ Владимир Путин внес 2 марта к собственному законопроекту об изменениях в основной закон, сообщил журналистам спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом информирует ТАСС.

В поправке говорится о памяти предков, "передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства", рассказал Володин.

Также в текст конституции президент предложил внести фразы об уважительном отношении к памяти защитников отечества и положения о русском народе как государствообразующем.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что Путин внес ко второму чтению законопроекта об изменениях конституции поправку о признании института брака как союза мужчины и женщины, сообщает ТАСС.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.

Ст. 14 действующей конституции гласит: "Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Госдума, Петр Толстой
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