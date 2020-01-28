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"Верховный правитель". Должность президента России предложили переименовать

Рабочая группа по подготовке поправок к конституции РФ рассматривает вопрос переименования должности главы государства, утверждения православия в качестве основной религии и закрепления статуса России как державы – победительницы во Второй мировой войне.

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В РФ обсуждают, как должна называться должность главы государства
В РФ обсуждают, как должна называться должность главы государства
Фото: ЕРА

Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию России предложила ввести в основной закон страны более 100 новых пунктов, среди которых утверждение православия в качестве основной религии страны и закрепление в основном законе статуса державы – победительницы во Второй мировой войне. Об этом 28 января написало издание "Коммерсантъ".

Одна из идей, обсуждавшихся членами группы, – переименовать должность главы государства, вместо "президент назвать ее "верховный правитель". Об этом "Российской газете" рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет парламента, в таком случае они получат шанс быть учтенными, отмечает "Коммерсантъ".

Теги: Россия, Конституция, Госдума, православие
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