Конституционный суд РФ постановил пересмотреть дело осужденного оппозиционера Котова

Российский активист Константин Котов, не раз выходивший с одиночными пикетами в Москве против политических репрессий и войны с Украиной, отбывает четырехлетнее заключение. Конституционный суд направил его дело на пересмотр.

Конституционный суд России 27 января постановил пересмотреть дело оппозиционного активиста Константина Котова, приговоренного к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил участия в митингах. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд решил, что нижестоящие инстанции при вынесении приговора не учли, был ли "причиненный или реально угрожающий вред" от действий Котова существенным, а также не установили, носили ли мероприятия с участием активиста мирный характер.

"Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212¹ Уголовного кодекса Российской Федерации, исключено", – считают судьи.

Ограничение пешеходного движения, помехи работе транспорта и прочие неудобства, которые инкриминировались Котову, возникают при проведении любого массового мероприятия, подчеркнули в Конституционном суде.

"Являясь неизбежными издержками свободы мирных собраний, сами по себе не могут расцениваться как порождающие реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, иным конституционно охраняемым ценностям", – говорится в определении.

Котов – московский оппозиционный активист, многократно выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола в РФ, а также в поддержку украинских политзаключенных. Он выступал против аннексии Крыма, занимался организацией передачи продуктов украинским военнопленным морякам в СИЗО Москвы.

С марта по август 2019 года полиция неоднократно задерживала Котова на акциях протеста в Москве. В августе активиста задержали после того, как он вышел на несогласованную акцию протеста у здания администрации президента РФ.

Тверской райсуд Москвы 5 сентября 2019 года вынес приговор активисту – четыре года тюрьмы. В ноябре его этапировали в колонию.

Правозащитники российского центра "Мемориал" признали Котова политзаключенным.

24 января президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора активисту Котову.