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Путин поручил проверить законность приговора активисту Котову, который выходил на митинги в поддержку крымских татар и украинских моряков

Генпрокурор РФ Игорь Краснов должен до 31 марта доложить о результатах проверки приговора российскому активисту Константину Котову, говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина.

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В сентябре 2019 года Котова приговорили к четырем годам тюрьмы
В сентябре 2019 года Котова приговорили к четырем годам тюрьмы
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора активисту Константину Котову, осужденного на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах. Об этом говорится в поручениях Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года, опубликованных на сайте Кремля 24 января.

"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", – говорится в тексте.

Ответственный за исполнение – генпрокурор РФ Игорь Краснов, он должен доложить об исполнении до 31 марта.

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола.

С марта по август 2019 года полиция неоднократно задерживала Котова на акциях протеста в Москве. В августе активиста задержали после того, как он вышел на несогласованную акцию протеста у здания администрации президента РФ.

Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов украинским военнопленным морякам в СИЗО Москвы.

Тверской райсуд Москвы 5 сентября 2019 года вынес приговор активисту – четыре года тюрьмы. В ноябре его этапировали в колонию.

Правозащитники российского центра "Мемориал" признали Котова политзаключенным.

Теги: Россия, Владимир Путин, Константин Котов
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