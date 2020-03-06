Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Путин хочет сказать западным лидерам: "Санкции за войну на юго-востоке Украины и малайзийский Boeing надо отменить в обмен на то, что я верну ОРДЛО Украине"

Президент РФ Владимир Путин готов отдать ОРДЛО под контроль Украины в обмен на отмену санкций, такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский политолог Станислав Белковский.

Белковский: В ОРДЛО сформировалось поколение людей, которое в Украину возвращаться не хочет
Белковский: В ОРДЛО сформировалось поколение людей, которое в Украину возвращаться не хочет
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с западными лидерами снятие антироссийских санкций, такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Владимир Владимирович хочет сесть с западными лидерами за стол и сказать: "Сколько санкций было введено за войну на юго-востоке Украины и малайзийский Boeing, столько и надо отменить в обмен на то, что я верну ОРДЛО фактически под контроль Украины", – сказал политолог.

Он высказал мнение, что Минские соглашения об урегулировании ситуации на Донбассе невыполнимы.

"Нужен "Минск-3". А концептуально он может исходить только от Украины. Поскольку Украина – главная заинтересованная сторона в этом вопросе. Владимир Путин готов к бесконечному замороженному конфликту. Его это не смущает. Запад – тоже. Потому что если бы Запад не был к этому готов, то тогда госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель и господин [президент Франции Эммануэль] Макрон прямо бы заявили, что "Минск-2" – фуфло. Но они же так не заявляют. Они говорят, что это очень хороший документ, который надо исполнять. Поэтому главный пострадавший – Украина, и ей расхлебывать. Надо концепцию "Минска-3" формулировать в Киеве", – подчеркнул Белковский.

По его словам, ситуация зависит не только от того, что думает Путин.

"Вопрос еще в том, что в ОРДЛО сформировалось поколение людей, которое в Украину возвращаться не хочет, а хочет начать стрелять, когда украинский флаг будет подниматься над администрацией Донецкой области. Вот в этом я вижу главную проблему. Не надо считать, что Кремль может взмахом мизинца, как папа Пий XIII в сериале "Новый папа", все решить. Он может многое, но изменить психологию значительной части людей, живущих ныне в ОРДЛО, он не может. Потому что войну легко начать, но очень сложно закончить. Эта война сидит в головах", – отметил политолог.

По его мнению, оккупированные территории Донбасса вернутся в состав Украины не ранее, чем через 10 лет.

"Лет 10 как минимум. Должна пройти смена поколений. Независимо от позиции официальных лиц в Москве, Киеве и столицах стран Западной Европы", – добавил Белковский.

Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал. Читайте полное интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Станислав Белковский, Донбасс, война на Донбассе, ОРДЛО, малайзийский Boeing
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мадам – мазохистка". Мадонна считает дни до окончания гастрольного тура
"Мадам – мазохистка". Мадонна считает дни до окончания гастрольного тура
  Светлаков был избит плетью за нежелание оскорблять Соловьева
  Светлаков был избит плетью за нежелание оскорблять Соловьева
  I Love Me. Ловато в новом ролике показала борьбу со своей темной стороной. Видео
  I Love Me. Ловато в новом ролике показала борьбу со своей темной стороной. Видео
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS