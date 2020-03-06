Белковский: Путин хочет сказать западным лидерам: "Санкции за войну на юго-востоке Украины и малайзийский Boeing надо отменить в обмен на то, что я верну ОРДЛО Украине"

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с западными лидерами снятие антироссийских санкций, такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Владимир Владимирович хочет сесть с западными лидерами за стол и сказать: "Сколько санкций было введено за войну на юго-востоке Украины и малайзийский Boeing, столько и надо отменить в обмен на то, что я верну ОРДЛО фактически под контроль Украины", – сказал политолог.

Он высказал мнение, что Минские соглашения об урегулировании ситуации на Донбассе невыполнимы.

"Нужен "Минск-3". А концептуально он может исходить только от Украины. Поскольку Украина – главная заинтересованная сторона в этом вопросе. Владимир Путин готов к бесконечному замороженному конфликту. Его это не смущает. Запад – тоже. Потому что если бы Запад не был к этому готов, то тогда госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель и господин [президент Франции Эммануэль] Макрон прямо бы заявили, что "Минск-2" – фуфло. Но они же так не заявляют. Они говорят, что это очень хороший документ, который надо исполнять. Поэтому главный пострадавший – Украина, и ей расхлебывать. Надо концепцию "Минска-3" формулировать в Киеве", – подчеркнул Белковский.

По его словам, ситуация зависит не только от того, что думает Путин.

"Вопрос еще в том, что в ОРДЛО сформировалось поколение людей, которое в Украину возвращаться не хочет, а хочет начать стрелять, когда украинский флаг будет подниматься над администрацией Донецкой области. Вот в этом я вижу главную проблему. Не надо считать, что Кремль может взмахом мизинца, как папа Пий XIII в сериале "Новый папа", все решить. Он может многое, но изменить психологию значительной части людей, живущих ныне в ОРДЛО, он не может. Потому что войну легко начать, но очень сложно закончить. Эта война сидит в головах", – отметил политолог.

По его мнению, оккупированные территории Донбасса вернутся в состав Украины не ранее, чем через 10 лет.

"Лет 10 как минимум. Должна пройти смена поколений. Независимо от позиции официальных лиц в Москве, Киеве и столицах стран Западной Европы", – добавил Белковский.

Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал. Читайте полное интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены.