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Белковский: Политическая смерть Суркова наступила еще в конце 2011 года

Роль бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова в расчленении Украины и аннексии Крыма преувеличена, главным идеологом в этих вопросах является лично Владимир Путин. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский: Формально Сурков все же руководил всеми действиями РФ против Украины
Белковский: Формально Сурков все же руководил всеми действиями РФ против Украины
Фото: Станислав Белковский / Facebook

"Политическая смерть" бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова наступила еще в конце 2011 года, когда он лишился поста кремлевского куратора внутренней политики. Такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Политическая смерть Владислава Юрьевича наступила еще в конце 2011 года, когда он лишился поста кремлевского куратора внутренней политики. И с тех пор в его карьере, по большому счету, ничего не менялось. Не изменилось и сейчас. Он был помощником по самому неприятному вопросу. Формально он не должен был заниматься Украиной вообще. Он был помощник по непризнанным государствам, к числу которых самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", кстати, не относятся. К ним относятся Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье", – сказал Белковский.

Он высказал мнение, что роль Суркова в расчленении Украины и аннексии Крыма преувеличена, а главным идеологом в этом вопросе является лично президент РФ Владимир Путин.

"Все-таки не будем недооценивать эту выдающуюся историческую личность. Так же, как и в ситуации с Донбассом. Например, Игорь Иванович Стрелков, полковник ФСБ, он же Игорь Всеволодович Гиркин, традиционно Суркова ненавидел и всегда утверждал и утверждает, что все, что делалось (с точки зрения Гиркина-Стрелкова, со знаком "плюс", а с нашей, наверное, со знаком "минус"), делалось вопреки Суркову, который только мешал и присылал людей, не способных никак содействовать процессу сепаратизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но, безусловно, Владислав Юрьевич был на связи с определенными сепаратистами. И поэтому в этой ситуации он не мог не уйти, потому что должен был подчеркнуть, что он не согласен с передачей отдельных районов Донецкой и Луганской областей обратно под фактический контроль Украины", – отметил политолог.

Он добавил, что формально Сурков все же руководил всеми действиями РФ против Украины, потому именно с ним вел переговоры по вопросу Донбасса спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

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Сурков был помощником Путина с сентября 2013 года. В администрации российского президента курировал украинское направление. 18 февраля 2020 года Путин уволил Суркова. Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ, говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Владислав Сурков, война на Донбассе
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