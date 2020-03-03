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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Путин – бывший член КПСС, много лет проклинавший религию. А теперь он хочет, чтобы в Конституции РФ упоминался Бог

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Путинской конституции быть!

Путин хочет застолбить себе место в истории России, чтобы в ней, наряду с ленинской, сталинской, брежневской, ельцинской, была и путинская конституция. И надо сказать, пока ему это удается.

Путинская конституция действительно войдет в историю как апофеоз глупости и лицемерия. Вот, например, очередной перл, внесенный лично президентом: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Характерно, что внесена эта поправка бывшим членом КПСС, много лет проклинавшим религию на партсобраниях и зачетах по "научному коммунизму", сотрудником КГБ, обязанным активно преследовать верующих; ничуть не раскаявшимся, а, наоборот, гордящимся своим чекистско-комсомольско-коммунистическим прошлым. Люди с подобными биографиями и будут принимать эти поправки в Думе.

О какой истории они говорят? О многих тысячах священнослужителей всех конфессий, уничтоженных их любимым государством? О тотальном осквернении культовых зданий толпами полных антирелигиозного энтузиазма соотечественников?

Что им могли передать предки? Память о том, как превращать церкви в общественные туалеты и коровники? Веру в святость армейского сапога? Идеалы кнута и казармы? Преемственность рабства, бесправия и террора?

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, религия, Игорь Эйдман
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