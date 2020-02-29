Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Экс-разведчик КГБ Швец: Путин с товарищами по оружию доигрались. На детские угрозы Кремля Вашингтон отвечает по-взрослому

Возрожденные учения НАТО "Рефорджер", которые предполагают быструю переброску войск из США и Великобритании в Европу, являются ответом на действия президента РФ Владимира Путина, считает экс-разведчик КГБ Юрий Швец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НАТО проводил "Рефорджер" с 1969-го по 1993 годы
НАТО проводил "Рефорджер" с 1969-го по 1993 годы
Фото: ЕРА

Реагируя на действия президента России Владимира Путина, НАТО возрождает военные учения "Рефорджер", которые проводились во времена холодной войны. Об этом в блоге на сайте "Обозреватель" написал 28 февраля бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец.

Учения "Рефорджер" (Return of Forces to Germany, "Возвращение войск в Германию") НАТО ежегодно проводил в Европе с 1969-го по 1993 год для отработки быстрого реагирования Альянса на возможное начало войны со странами Варшавского договора.

"Возрожденный "Рефорджер" – это не просто учения, а кардинальное изменение стратегии США и НАТО, на которое долго нарывался Путин. Это возвращение к стратегии времен холодной войны, предусматривавшей превентивное применение тактического ядерного оружия, которое тогда и было развернуто в Европе. Теперь все повторяется", – считает Швец.

По его словам, "Путин с товарищами по оружию доигрались".

"Теперь холодный мир превращается в холодную войну, а в войне должен быть победитель и проигравший. Финансово-экономические санкции дополняются жестким военным противостоянием путинской России с расчетом на то, что режим сам добьет страну изнутри, как это произошло с СССР во времена [президента Рональда] Рейгана. [Экс-президент США Барак] Обама им, клоунам, на нравился. Получите теперь подарок от "трампнаш". "Рефорджер" означает превращение путинской России в "вероятного противника". Вместе с боеголовками W76-2 это совершенно ясный сигнал, что путинский блеф, как это раньше было с блефом советских лидеров от [Никиты] Хрущева до [Леонида] Брежнева, в очередной раз привел к обратным результатам и на детские угрозы Кремля Вашингтон отвечает по-взрослому", – заявил Швец.

В феврале в Пентагоне сообщили, что глава ведомства Марк Эспер принял участие в командно-штабных учениях, во время которых отрабатывался ответ на возможный ядерный удар со стороны России по одной из стран НАТО. В МИД РФ осудили проведение учений с таким сценарием.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, НАТО, Кремль, Вашингтон, военные учения, Юрий Швец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS