Пристайко: Мы не собираемся праздновать 9 мая

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не приходило приглашение из РФ принять участие в параде Победы в Москве, однако Украина точно не будет праздновать 9 мая, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Пристайко: Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить Скриншот: Україна 24 / YouTube

Украина не будут принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая. Об этом в интервью на телеканале "Украина 24" 28 февраля заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он сказал, что приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в параде Победы в Москве не приходило.

"Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", – подчеркнул Пристайко.

В Кремле сообщали, что намерение посетить праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, подтвердили 17 лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии и Беларуси.

В августе Кремль направил приглашения на празднование премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Дональду Трампу, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Кремль пригласит на празднование президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет о годовщине капитуляции нацистской Германии, датой которой Россия считает 9 мая 1945 года. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.