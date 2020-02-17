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"Антиукраинская выходка". "Европейская солидарность" против отправления украинской делегации на парад в Москве

Партия "Европейская солидарность" требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, собирается ли он ехать на парад в Москве 9 мая 2020 года.

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"Европейская солидарность" возмущена предложением отправить делегацию в Москву на парад 9 мая
"Европейская солидарность" возмущена предложением отправить делегацию в Москву на парад 9 мая
Фото: pixabay.com

Партия "Европейская солидарность" выразила возмущение предложением народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном 17 февраля на их сайте.

"Такая инициатива от "пятой колонны" вполне прогнозируемая и ожидаемая. Реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы. Антиукраинские выходки Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретили никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции", – говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" считают, что президент Владимир Зеленский должен публично заявить, допускает ли он свое участие в параде в Москве 9 мая 2020 года.

17 февраля Рабинович на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп предложил отправить делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Он мотивировал свои слова тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.

Теги: Россия, Вадим Рабинович, Москва, 9 мая, Владимир Зеленский, парад Победы, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность
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