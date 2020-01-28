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Рабинович и Шуфрич возглавили рейтинг лжецов по версии VoxCheck

Больше всего правды журналисты обнаружили в заявлениях главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и депутата от "Европейской солидарности" Артура Герасимова.

Главным лжецом по версии VoxCheck в 2019 году стал Вадим Рабинович
Главным лжецом по версии VoxCheck в 2019 году стал Вадим Рабинович
Фото: voxukraine.org

За последние полгода больше всего лжи и манипуляции было в заявлениях депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом свидетельствуют результаты исследования фактчекингового проекта VoxCheck, опубликованные на их сайте.

"Самыми большими лжецами и манипуляторами этого рейтинга стали Вадим Рабинович (3,45% правды), Нестор Шуфрич (11,11% правды) и Александр Качный (14,29% правды). Все трое — представители политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", — говорится в сообщении.

В тройку правдорубов попали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (64,71% правды), сопредседатель депутатской фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов (61,10% правды) и член партии Всеукраинское объединение "Батьківщина" Сергей Власенко (53,6% правды).

Графика: voxukraine.org
Графика: voxukraine.org

Согласно исследованию, больше всего лжи и манипуляций касалось открытия рынка земли. В частности, когда сравнивали цены на сельскохозяйственную землю в Украине и Европе или говорили об ограничении на концентрацию земли в "одних руках" в законопроекте об обороте сельхозземель и других странах.

Другой топ-манипулятивной темой стала энергетика, в частности цены на газ и электроэнергию для населения, транзит газа и приватизация газотранспортной системы Украины (ГТС), "зеленая" энергетика.

Президент Владимир Зеленский чаще всего говорил неправду о рыночных ценах на энергоносители, отношения с МВФ или войну. Отмечается, что он почти никогда не манипулирует — лишь 5,9% его утверждений были манипулятивными.

В то же время в словах пятого президента Украины Петра Порошенко появилось больше популизма, преувеличений и манипуляций.

Для того, чтобы проанализировать слова политиков, аналитики VoxCheck слушали, транскрибировали и проверяли около 20 часов выступлений каждую неделю. Каждое избранное для проверки шоу выходит в разные дни в прайм-тайм. По наблюдениям экспертов, на 1+1 и IСТV чаще приходят представители провластных сил, а на NewsOne и 112 канал — оппозиция.

В 2018 году в пятерку "Рейтинга манипуляторов и лжецов" по данным VoxCheck вошли Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

Теги: Сергей Власенко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Артур Герасимов, Дмитрий Разумков, VoxCheck, рейтинг лжецов, Александр Качный
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