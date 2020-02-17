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Рабинович предложил отправить делегацию Рады на парад Победы в Москву

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович напомнил, что украинцы вместе с россиянами освобождали территорию СССР от немецких фашистов, а потому делегация Верховной Рады должна принять участие в праздновании 75-летия Дня Победы в Москве.

Во время выступления Рабиновича с ним вступила в перепалку нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко
Во время выступления Рабиновича с ним вступила в перепалку нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко
Фото: 112.ua

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович сегодня на заседании с огласительного совета предложил отправить делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной Раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве", – сказал Рабинович.

Он мотивировал свои слова тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.

Во время выступления Рабиновича с ним вступила в перепалку нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Теги: Россия, СССР, фашизм, Вадим Рабинович, Ирина Геращенко, Вторая мировая война, фашисты, парад Победы
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