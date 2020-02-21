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ПОЛИТИКА

Россия использует участников парада 9 мая в своих империалистских и захватнических целях – Дробович

По мнению главы Украинского института нацпамяти Антона Дробовича, желающие принять участие в параде 9 мая в Москве должны считаться с тем, что они станут инструментом российской агрессивной политики.

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Дробович предостерег желающих поехать на парад 9 мая в Москве
Дробович предостерег желающих поехать на парад 9 мая в Москве
Фото: Український інститут національної пам'яті / Facebook

Военный парад в России 9 мая является инструментом для достижения политических целей, а не почтением памяти жертв Второй мировой войны. Об этом заявил глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович 21 февраля в Киеве во время презентации отчета деятельности института за прошлый год, пишет "Укринформ".

Он отметил, что Россия является страной-агрессором, которая не только нарушила международное право, но имеет практику использования исторических событий и фактов для достижения политических целей.

По мнению Дробовича, те, кто "захочет принять участие в подобных мероприятиях, которые даже экспертная среда иначе как "победобесие" не называет, должны считаться с тем, что они станут инструментом российской агрессивной политики".

"Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны", – добавил глава УИНП.

17 февраля Рабинович на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп предложил отправить делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Он мотивировал свои слова тем, что украинцы вместе с россиянами освобождали от нацистов как российские, так и украинские города.

Партия "Европейская солидарность" выразила возмущение таким предложением и потребовала, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде в Москве 9 мая 2020 года.

Теги: Россия, Украинский институт национальной памяти, 9 мая, парад Победы, Антон Дробович
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