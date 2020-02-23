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Глава Пентагона принял участие в военных учениях. На них отрабатывали ответ на возможный ядерный удар России

В министерстве иностранных дел России, комментируя участие министра обороны США Марка Эспера в военных учениях по отработке ответа на ядерный удар со стороны России, заявили, что США "затевают опасную игру".

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Эспер принял участие в "мини-учениях", заявили в Пентагоне
Эспер принял участие в "мини-учениях", заявили в Пентагоне
Фото: EPA

Глава Пентагона Марк Эспер принял участие в командно-штабных учениях, во время которых отрабатывался ответ на возможный ядерный удар со стороны России по одной из стран НАТО. Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны Соединенных Штатов во время телефонного брифинга 21 февраля. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Пентагона.

Собеседник заявил, что это были "мини-учения", на которых отрабатывался сценарий "непредвиденного обстоятельства в Европе": "Когда вы ведете войну с Россией и Россия решает использовать ядерное оружие малой мощности по территории НАТО. Затем у вас будет разговор с министром обороны, с президентом, чтобы в конечном счете решить, как реагировать. Для этого проводились учения, и [министр обороны Эспер] получил хорошее понимание того, как это происходит".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС осудил проведение учений с таким сценарием, "поскольку они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия". По его мнению, США "затевают очень опасную игру".

Теги: Россия, США, НАТО, ядерное оружие, Пентагон, Сергей Рябков, Марк Эспер
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