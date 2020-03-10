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Путин согласился на обнуление президентских сроков

Президент РФ Владимир Путин выступил против полного изъятия из конституции России ограничения по количеству сроков, на которые может быть избран глава государства, но допустил, что его собственные сроки можно обнулить.

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Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он сказал во время выступления в Госдуме. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

"Я считаю нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков. Второе предложение (об обнулении президентских сроков), по сути, означает: снять ограничения для любого гражданина, в том числе и действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут "Да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона", – заявил Путин.

С предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничение по количеству сроков сегодня утром выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, предусматривающую формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Госдума, Единая Россия
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