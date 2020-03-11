Путин и Сечин развязали мировую войну. Пока ценовую – экс-вице-президент ЮКОСа

К падению мировых цен на нефть привели действия двух представителей "российской мафии" – президента РФ Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, считает бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Российские власти, выйдя из нефтяной сделки с ОПЕК, развязали "мировую ценовую войну". Такое мнение в Facebook высказал экс-вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Российская мафия (на этот раз два ее представителя – [президент РФ] Владимир Путин и [глава "Роснефти"] Игорь Сечин) развязала мировую войну (пока ценовую). У граждан России, безусловно, есть повод себя успокоить: нефть по $30, доллар по 75 рублей, зато мы американцев нагнули, скоро их сланцевой нефти конец. Пережили доллар по 60, переживем и по 80. Кстати, предыдущий обвал рубля в декабре 2014 года, по мнению большинства экспертов, тоже был спровоцирован действиями "Роснефти" и непрозрачной схемой размещения ее облигаций", – отметил он.

Невзлин добавил, что себестоимость российской нефти хотя и ниже, чем сланцевого сырья в США, "но, тем не менее, высока и растет с каждым годом".

"Согласно подсчетам, которые в прошлом году для Saudi Aramco провела компания IHS Markit Ltd, добыча российской нефти на суше в среднем обходится примерно в $40 за баррель. Себестоимость нефти, добытой на российском шельфе, на $2–3 выше. Российские чиновники назвали эти показатели завышенными, но незначительно. Разработка месторождений в Арктике и на Дальнем Востоке обходится существенно дороже", – написал он.

По мнению Невзлина, в этой ситуации Путин может рассчитывать "на разорение производителей сланцевой нефти в США", однако, считает эксперт, "это может и не привести к восстановлению баланса на рынке с учетом влияния одного только коронавируса на мировую экономику и спроса на энергоносители".

"Таким образом, уже сейчас виден контур противостояния в мире в самое ближайшее время: с одной стороны США, Турция и Саудовская Аравия, с каждой из этих стран у России сейчас напряженные отношения, переходящие в открытые конфликты. Кто на стороне Путина (не пишу России – интересы путинской группировки и страны давно разошлись)? Иран и [президент Сирии] Башар Асад", – заявил экс-глава ЮКОСа.

Невзлин напомнил, что своими действиями российские власти "уничтожили оба фактора, при которых Путин обещал сменяемость власти": накопление ресурсов и уверенности в себе. "Что остается делать российскому народу, в очередной раз обнищавшему в результате девальвации рубля? Как что – голосовать за путинские поправки, разумеется", – заключил он.

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.

На сайте торгов указано, что по состоянию на 10.00 10 марта нефть подорожала на 6% после рекордного падения.

Вслед за этим обвалился российский рубль и рынок акций в РФ.