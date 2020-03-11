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В России Госдума приняла поправки в конституцию

Нижняя палата парламента РФ одобрила поправки в конституцию, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сегодня документ рассмотрит Совет Федерации.

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Госдума согласилась с предложенными поправками
Госдума согласилась с предложенными поправками
Фото: duma.gov.ru

11 марта Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в конституцию страны. Об этом проинформировал сайт Госдумы.

"Изменения в конституцию РФ приняты в третьем чтении. Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что оно будет проводиться с 8.00 до 20.00 по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в конституцию президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу", – сказано в сообщении.

ТАСС отмечает, что теперь Совет Федерации должен одобрить принятые Госдумой поправки. Заседание запланировано на 11 марта.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

10 марта с предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

Теги: Россия, Конституция, Госдума, изменения в Конституцию
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