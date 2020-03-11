Госдума обнулила президентские сроки Путина, на Донбассе боевики обстреляли автомобиль ВСУ. Главное за день

Путин обнулился

Депутат Государственной думы от "Единой России", космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки Владимира Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков президентства. Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону.

После этого Госдума РФ поддержала поправку к проекту изменений конституции России, которая позволяет действующему главе государства баллотироваться в президенты без ограничений.

Обвал рубля и акций РФ

Российский рубль резко подешевел в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже. Акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12–15% после падения цен на нефть на мировых рынках.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на восстановление цен на нефть уйдет несколько месяцев.

Гривна тоже падает

На открытии межбанковского рынка в Украине курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – минимум с сентября 2019 года. Национальный банк продал $250 млн на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны.

Мера пресечения Федине

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Украины от "Европейской солидарности" Софии Федине в виде личного обязательства по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Реформа СБУ

Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3196 о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". На сайте парламента проект закона отмечен как безотлагательный.

Бой на Донбассе

В районе Песок российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, погибло двое украинских военнослужащих, семеро ранены.

Задержание по делу Вербицкого – Луценко

Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве активиста Юрия Вербицкого и похищении политика Игоря Луценко в январе 2014 года. По словам Луценко, задержанного зовут Сергей Мысливый.

Временные министры

Кабмин Украины назначил врио министра образования и науки Юрия Полюховича. Первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства, Светлану Фоменко – врио министра культуры, а Виталия Шубина уполномочили временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Коронавирус. Эпидемия продолжается

За день в Черновицкую инфекционную больницу попало три человека с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2. Состояние единственного заболевшего – удовлетворительное, проинформировали в Минздраве Украины.

По данным ВОЗ, в мире SARS-CoV-2 подтвержден у 113 702 человек, 4012 инфицированных скончались.

Наибольший суточный прирост летальных исходов зарегистрирован в Италии – 168.