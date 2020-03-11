Саудовская Аравия не видит смысла проводить совещание ОПЕК+

Пока не будут достигнуты договоренности о мерах для борьбы с падающим спросом на нефть, проводить встречу членов ОПЕК и представителей стран, не входящих в организацию, нет смысла, считает министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман.

В проведении ближайших встреч в формате ОПЕК+ (государств, входящих в Организацию стран – экспортеров нефти, а также стран, не являющихся членами картеля) нет смысла. Такое мнение в комментарии агентству Reuters высказал министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Салман.

Он отметил, что "не видит мудрости" в проведении встречи, которая бы продемонстрировала неспособность крупнейших экспортеров нефти договориться о способах разрешения кризиса.

По словам бен Салмана, запланированное на май-июнь совещание может состояться, только если будет достигнуто соглашение о мерах по борьбе с падающим спросом на нефть, вызванным прежде всего спадом промышленности из-за эпидемии коронавируса.

О том, что встречи в формате ОПЕК+ могут состояться в конце весны – начале лета, говорил министр энергетики РФ Александр Новак. "Двери не закрыты. То, что соглашение не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не ОПЕК", – сказал он 10 марта.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Этот обвал стал максимальным дневным падением с 1991 года, со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран.

К вечеру 10 марта стоимость нефти Brent выросла почти на 10%, до $38 за баррель.