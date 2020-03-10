В РФ считают, что цена на нефть восстановится через несколько месяцев

Восстановление стоимости нефти зависит от ряда факторов, в первую очередь от мер по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2, а также от спроса на нефть в условиях низких цен, заявил министр энергетики России Александр Новак. 9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30%, но к вечеру 10 марта она подорожала почти на 10%.

Министр энергетики России Александр Новак прогнозирует, что на восстановление цен на нефть уйдет несколько месяцев. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" 10 марта.

"Посмотрим, как будет ситуация развиваться, но мне кажется, что те панические настроения, которые были вчера, сегодня уже нивелированы и рынок уже в более сбалансированном состоянии находится... Что касается восстановления котировок, то, думаю, это займет несколько месяцев", – сказал Новак.

Он отметил, что темпы стабилизации рынка зависят от нескольких факторов, в том числе от мер по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2, поскольку эти ограничения влияют на спрос и потребление, а также от спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен.

По словам Новака, несмотря на снижение цен на нефть, российская нефтяная отрасль остается конкурентоспособной.

"У нас в мире одни из наиболее низких затрат при добыче нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках. Что касается добычи, я думаю, сегодня компании будут пересматривать свои инвестиционные планы и производственные программы. У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить добычу на 200–300 тыс. баррелей [в сутки], в перспективе – на 500 тыс. баррелей (по данным РБК, в четвертом квартале 2019 года суточная добыча нефти "Роснефтью" составляла 4,67 млн баррелей. – "ГОРДОН")", – сказал министр.

Он рассказал, что на переговорах членов Организации стран – экспортеров нефти с партнерами рассматривались два варианта по поводу ограничения добычи нефти. Россия предлагала продлить действующее соглашение как минимум на один квартал, чтобы за это время проанализировать ситуацию, а Саудовская Аравия и другие страны – с 1 апреля сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей.

"Была серьезная дискуссия по этим вариантам. Мы считаем, что наш вариант был более мягкий, позволяющий нивелировать существенные колебания на рынке", – сказал Новак.

При этом, по его словам, действующее три года соглашения с ОПЕК показало свою эффективность.

"Россия получила за этот период порядка 10 трлн руб. (около $138 млн. – "ГОРДОН") дополнительно, это позволило нам стабилизировать макроэкономические показатели, а также сформировать необходимые резервы, в том числе наполнить Фонд национального благосостояния", – сказал министр.

Он при этом не исключил заключение новых соглашений со странами ОПЕК в будущем.

"Двери не закрыты. То, что соглашение не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не ОПЕК", – заявил он.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Этот обвал стал максимальным дневным падением с 1991 года, со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран.

К вечеру 10 марта стоимость нефти Brent выросла почти на 10%, до $38 за баррель.