Накопленные резервы позволят России несколько лет жить без проблем и при $30 за баррель нефти – экономист Некрасов

Накопленные резервы позволят России несколько лет не ощущать финансовых трудностей даже при цене нефти в $30 за баррель, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский экономист Дмитрий Некрасов.

"Люди в России, как и положено, паникуют. Кто-то побежал покупать доллары. Правительство несколько лет готовилось к такому сценарию. Последние три года в РФ был профицит бюджета, а значит, резервы накапливались. Да, ничего хорошего от этой ситуации ждать не стоит, но и катастрофы тут нет. Резервы позволят России несколько лет жить без проблем и при $30 за баррель. Конечно, российская экономика и так пребывала в стагнации. А обвал цен на нефть лишь добавит депрессивности, и рост ВВП по итогам года, скорее всего, будет отрицательным. Девальвация рубля в такой ситуации неизбежна. Реальные доходы населения, разумеется, уменьшатся. Однако резервы Центробанка и Фонда национального благосостояния огромны. Их хватит на то, чтобы несколько лет не уменьшать государственные расходы даже при низких ценах на нефть", – отметил Некрасов.

Он не исключает, что Саудовская Аравия откажется от увеличения добычи и снижения стоимости нефти.

"Падение цен на нефть было предопределено в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Масштаб проблемы, конечно, мог быть разным. Но основная причина произошедшего – резкое снижение спроса на нефть в условиях кризиса. А то, что РФ не договорилась с Саудовской Аравией, – это просто триггер. Вообще, обычно при падении цен Саудовская Аравия брала на себя основной объем сокращения квот. И российская делегация, скорее всего, снова хотела повесить этот вопрос именно на нее. Но на этот раз продавить саудитов не получилось. Правда, не факт, что они увеличат добычу и снизят цены. Думаю, сделка "ОПЕК плюс" будет возобновлена. Но тут вопрос – на каких условиях? Поэтому до этого момента с обеих сторон будут совершаться разные маневры", – подчеркнул экономист.

По его словам, приостановка добычи нефти в РФ гораздо дороже, чем в других странах.

"Есть еще технологический аспект. России гораздо сложнее сокращать объемы добычи, чем Саудовской Аравии. Чисто по геологическим причинам. Саудитам ничего не нужно закачивать, чтобы создавать давление. Они могут спокойно как закрыть скважину, так и открыть ее. А вот в РФ консервация и расконсервация скважин обходится дорого. И в этом плане Саудовская Аравия может маневрировать. Кстати, Россия хоть и не увеличивала добычу, но при этом реально ее и не сокращала. И сейчас впервые стал вопрос, чтобы РФ по-настоящему сократила добычу. А для России, в сравнении с остальными странами, добывающими нефть, это на порядок дороже. Вот нефтяные российские компании и уперлись. Что касается сланцевой добычи в США, то нужно понимать, что американцы при желании могут ввести импортную пошлину на нефть. Попытки "валить" сланцевых нефтедобытчиков, о чем говорят в "Роснефте", – это просто глупость из-за непонимания процессов", – резюмировал Некрасов.

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.

Вслед за этим обвалился российский рубль и рынок акций в РФ.

На сайте торгов указано, что по состоянию на 16.30 10 марта нефть подорожала на 8,06% после рекордного падения.