Главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом

Польская пресса не исключает, что главком вооруженными силами страны Ярослав Мика и командующий вооруженными силами США в Европе Кристофер Каволи заразились на одной конференции.

У главнокомандующего вооруженными силами Польши Ярослава Мики обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщило 10 марта польское министерство обороны в Twitter.

"После возвращения c военного совещания, которое прошло в Германии, у генерала Мики подтвердили наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", – сказано в заявлении.

Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dowódcy generalnego, potwierdzono obecno * #koronawirus. Osoby towarzysz * ce genera * owi poddano kwarantannie. Dowódca czuje si * dobrze. Procedury zadzia * a * y, wprowadzono dzia * ania maj * ce zminimalizowa * ryzyko #koronawirus. — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) March 10, 2020

Газета Wiadomości уточняет, что Мика присутствовал на совещании НАТО в Висбадене 6 марта. Там же находился командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи. 10 марта армия США сообщила, что Каволи заразился COVID-19 во время недавней конференции, но не уточнили, когда и где она состоялась.

На той же конференции рядом с Микой сидел итальянский генерал Сальваторе Фарина, о заболевании которого стало известно 8 марта, пишет польское издание.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразилось 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686, 202 из них – за последние сутки.