США перебросили в Европу группу бомбардировщиков-"невидимок"

Группа стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit военно-воздушных сил США будет базироваться на авиабазе Лажеш на Азорских островах (Португалия).

Соединенные Штаты снова перебросили в Европу группу стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit для учений по интеграции в театр военных действий и летной подготовке, говорится в заявлении европейского командования вооруженных сил США, опубликованном 9 марта.

Бомбардировщики будут базироваться на авиабазе Лажеш на Азорских островах (Португалия).

"Развертывания стратегических бомбардировщиков в Европе позволяют членам экипажей ознакомиться с театром военных действий и демонстрируют приверженность США своим союзникам и партнерам", – сказано в заявлении.

В европейском командовании подчеркнули, что интеграция с союзниками по НАТО и странами – партнерами по театру военных действий позволяет "выстраивать долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому кругу глобальных вызовов".

Как отмечается в сообщении, на авиабазе Лажеш дислоцируется 65-я группа наземного обслуживания, которая оказывает поддержку в боевых операциях, обеспечивая экспедиционные перемещения истребителей, других боевых самолетов, глобальную связь с командирами боевых подразделений, а также поддерживает объединенные и коалиционные операции, в том числе операции НАТО.

В прошлом году для "ознакомления с театром военных действий и совместных учений" США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52. Телеканал CNN называл передислокацию "сигналом для России в связи с пятой годовщиной оккупации украинского Крыма".