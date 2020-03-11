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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 марта на Донбассе погибло двое украинских военных, девять ранены – штаб ООС

В районе Песок Донецкой области боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовик Вооруженных сил Украины. В результате двое украинских военных погибли, семеро получили ранения разной степени тяжести, один – боевую травму.

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В штабе ООС заверили, что ответили на обстрелы боевиками прицельным огнем
В штабе ООС заверили, что ответили на обстрелы боевиками прицельным огнем
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr (архив)

В результате обстрела боевиками на Донбассе 10 марта погибло двое украинских военнослужащих, говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. По уточненным данным, в результате попадания управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Еще один военнослужащий скончался впоследствии от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, один госпитализирован с боевой травмой", – сказано в сообщении.

Еще один военнослужащий получил боевую травму в результате другого обстрела, добавили в штабе.

По информации командования ООС, 10 марта боевики нарушили режим прекращения огня девять раз. Обстрелы из различных видов вооружений фиксировались в районе Песок, Новоселовки Второй, Авдеевки, а также Орехово, Новоалександровки и Хутора Вольный.

"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", – заявили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/808474899645128

Похожий инцидент произошел на Донбассе на выходных: 8 марта в результате обстрела грузовика украинской армии из ПТРК боевиков погиб один военный, трое получили ранения

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае 2019 года, в марте 2020-го называл войну на Донбассе "замороженным конфликтом".

Теги: Украина, боевики, Авдеевка, Пески, Орехово, Новоселовка, Новоалександровка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Новоселовка Вторая, ООС, Хутор Вольный
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