Боевики атаковали украинских военных на донецком направлении, есть потери в рядах ООС – штаб

Российские оккупационные войска сегодня обстреляли военный грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины из противотанкового ракетного комплекса, сообщили в штабе операции Объединенных сил. По словам журналиста Юрия Бутусова, в районе Песок и Авдеевки Донецкой области шел бой.

Сегодня российские оккупационные войска атаковали позиции украинских военных на донецком направлении, есть потери в рядах украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности из минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Боевики также обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений ООС из противотанкового ракетного комплекса, вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери в рядах украинских военных, отметили в штабе. Подробностей там не сообщили.

"В районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация контролируется. Потери противника уточняются", – добавили в штабе ООС.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что бой с боевиками шел в Песках и под Авдеевкой. По его данным, грузовик Вооруженных сил Украины ГАЗ-66 был подбит около 10.00. Украинские военные начали отвечать только через час. Есть раненые в разведывательном батальоне ООС.

"Провокации" продолжаются по всему фронту. Обстрел противотанковой управляемой ракетой – президент [Владимир Зеленский] молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника – президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем – его стратегия "примирения" с [президентом РФ Владимиром] Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась. Президент озабочен тем, как сократить потери – и вместо того, чтобы с этой целью проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности наших подразделений. То есть нашу собственную армию демотивируют и опускают до уровня противника", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в это время продолжает литься кровь украинских военных.

"В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий. Впрочем, активная бездеятельность – это уже фирменная политика нынешней власти", – считает Бутусов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президентства. В интервью журналистам The Guardian, обнародованном 8 марта, президент назвал войну на Донбассе "замороженным конфликтом".