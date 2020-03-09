Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Турчинов рассказал, когда узнал о российском захвате Крыма

Бывший секретарь Совета национальной безопасности о обороны Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, заявил, что узнал об планах РФ по поводу Крыма только, когда россияне перешли к открытой фазе захвата.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турчинов: До 27 февраля Крым ничем не отличался от Харькова, Донецка или Одессы
Турчинов: До 27 февраля Крым ничем не отличался от Харькова, Донецка или Одессы
Фото: ru.krymr.com

Бывший секретарь Совета национальной безопасности о обороны Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, заявил в интервью "Крым. Реалии", что узнал о российском захвате Крымского полуострова не раньше 27 февраля.

По словам Турчинова, в РФ тщательно готовились к оккупации Крыма.

"В первую очередь, и здесь они использовали режим [беглого президента Украины Виктора] Януковича, его же представителя в Крыму, премьер-министра [Анатолия] Могилева. Полное доминирование российских СМИ. Отравленные российской пропагандой люди начинали агрессивно воспринимать собственную страну и все, что было связано с Революцией достоинства. Они агрессивно воспринимали Революцию достоинства. В Крыму побеждали пророссийские партии и пророссийские организации. Как это работает в условиях оккупации, мы увидели с вами только в 2014 году", – сказал он.

Турчинов утверждает, что его никто не информировал о ситуации в Крыму, так как 70% украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины перешедшли на сторону РФ.

"Разведки нет, контрразведки нет, никто не информирует, что уже в Крыму российские военные взяли под контроль все объекты критической инфраструктуры. Некому было информировать. Я еще раз повторяю, для меня до 27-го числа Крым ничем не отличался от Харькова, Донецка или Одессы. Более того, в Одессе на тот момент сепаратисты действовали более активно. А у меня даже губернаторов нет, понимаете! Разбежались или, как милиция на Востоке, работают против своей страны. В 4 часа 27 февраля началась уже открытая фаза захвата Крыма. Утром этого дня стало известно о захвате Совмина и парламента. Как мне тогда доложил [тогдашний глава СБУ Валентин] Наливайченко, это был российский военный спецназ.", – сказал он.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

По словам Сергея Пашинского, который во время аннексии был и.о. главы Администрации Президента, Турчинов давал команду украинским военным в Крыму стрелять по российским военнослужащим, но они так и не выполнили приказ.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, Александр Турчинов, захват, военные, оккупация, разведка, агрессия, спецназ, сепаратисты, контрразведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02
Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02
Элтон Джон поделился семейными фото с отдыха в Австралии
Элтон Джон поделился семейными фото с отдыха в Австралии
Яма оголился на пляже
Яма оголился на пляже
  Loyal Brave True. Агилера записала саундтрек к ленте "Мулан". Видео
  Loyal Brave True. Агилера записала саундтрек к ленте "Мулан". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS