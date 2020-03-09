Турчинов рассказал, когда узнал о российском захвате Крыма

Бывший секретарь Совета национальной безопасности о обороны Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, заявил, что узнал об планах РФ по поводу Крыма только, когда россияне перешли к открытой фазе захвата.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности о обороны Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, заявил в интервью "Крым. Реалии", что узнал о российском захвате Крымского полуострова не раньше 27 февраля.

По словам Турчинова, в РФ тщательно готовились к оккупации Крыма.

"В первую очередь, и здесь они использовали режим [беглого президента Украины Виктора] Януковича, его же представителя в Крыму, премьер-министра [Анатолия] Могилева. Полное доминирование российских СМИ. Отравленные российской пропагандой люди начинали агрессивно воспринимать собственную страну и все, что было связано с Революцией достоинства. Они агрессивно воспринимали Революцию достоинства. В Крыму побеждали пророссийские партии и пророссийские организации. Как это работает в условиях оккупации, мы увидели с вами только в 2014 году", – сказал он.

Турчинов утверждает, что его никто не информировал о ситуации в Крыму, так как 70% украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины перешедшли на сторону РФ.

"Разведки нет, контрразведки нет, никто не информирует, что уже в Крыму российские военные взяли под контроль все объекты критической инфраструктуры. Некому было информировать. Я еще раз повторяю, для меня до 27-го числа Крым ничем не отличался от Харькова, Донецка или Одессы. Более того, в Одессе на тот момент сепаратисты действовали более активно. А у меня даже губернаторов нет, понимаете! Разбежались или, как милиция на Востоке, работают против своей страны. В 4 часа 27 февраля началась уже открытая фаза захвата Крыма. Утром этого дня стало известно о захвате Совмина и парламента. Как мне тогда доложил [тогдашний глава СБУ Валентин] Наливайченко, это был российский военный спецназ.", – сказал он.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

По словам Сергея Пашинского, который во время аннексии был и.о. главы Администрации Президента, Турчинов давал команду украинским военным в Крыму стрелять по российским военнослужащим, но они так и не выполнили приказ.