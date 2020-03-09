Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Киеве провели акцию солидарности с украинским Крымом. Фоторепортаж

Сегодня 17.46
9 марта в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко несколько десятков человек провели акцию солидарности с украинским Крымом. В частности, в ней принял участие бывший политзаключенный Олег Сенцов. "Я уверен, что мы вернем наш Крым, потому что у нас очень много сторонников, которые помнят, что это Украина. В первую очередь это крымские татары и украинские патриоты, они там есть", – заявил он. Акцию провели в день рождения Шевченко, так как в 2014 году именно в этот день многие крымчане вышли к его памятникам в знак протеста против оккупации полуострова Россией, сообщает LB.ua.
Теги: Крым, Украина, оккупация, крымские татары, Олег Сенцов
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Посольство Украины в США напомнило изданию Vox, что Крым остается неотъемлемой частью Украины, несмотря на оккупацию Россией
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Украинское посольство в США потребовало от Vox исправить карту с российским Крымом
Сегодня 00.02
В ролике, посвященном распространению коронавирусной инфекции в мире, американское издание Vox обозначило Крым как территорию России. Украинское диппредставительство в США потребовало исправить карту.
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, События
"Вода продолжает убывать". Крымский журналист показал состояние водохранилищ в Симферополе. Видео
7 марта, 2020 23.07  
Водохранилища в Симферополе обмелели из-за недостатка воды. Видео на эту тему было опубликовано 7 марта на YouTube-канале крымского журналиста Заира Акадырова. По его словам, в нынешнем году ситуация с водой на полуострове "очень критическая", поскольку мало осадков и высокие температуры, что влияет на наполняемость водохранилищ. Акадыров отметил, что "вода продолжает убывать". Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.
Freedom House признала Крым полностью несвободным
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Freedom House: Россия полностью уничтожила политические права в Крыму
7 марта, 2020 22.59
Россия сделала невозможной оппозиционную деятельность и преследует за любые проявления инакомыслия в Крыму, заявила международная правозащитная организация Freedom House.
Казарин: Воды для санитарно-гигиенических нужд крымчан более чем хватает
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Казарин о возможных поставках воды в Крым: Украина решает за страну-оккупанта ее проблемы
7 марта, 2020 17.56
Журналист Павел Казарин считает, что в случае возобновления поставок воды в оккупированный Крым Киеву будет сложно аргументировать перед международными партнерами необходимость сохранения санкций против России.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Суд по MH17. Первый день слушаний в Гаагском суде. Онлайн-репортаж
Суд по MH17. Первый день слушаний в Гаагском суде. Онлайн-репортаж G
Кого из граждан Украины и за что разыскивают через Интерпол? Список. Часть 2
Кого из граждан Украины и за что разыскивают через Интерпол? Список. Часть 2 G
Татьяна РАЙДА
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS