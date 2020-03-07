Казарин о возможных поставках воды в Крым: Украина решает за страну-оккупанта ее проблемы

Журналист Павел Казарин считает, что в случае возобновления поставок воды в оккупированный Крым Киеву будет сложно аргументировать перед международными партнерами необходимость сохранения санкций против России.

Если украинские власти согласятся на поставки воды в оккупированный Россией Крым, это будет означать, что Украина сама решает проблемы оккупанта. Такое мнение 6 марта в эфире радио "Крым.Реалии" выразил журналист Павел Казарин.

"Это история о том, что Украина решает за страну-оккупанта ее проблемы – это сдача позиций. Как официальный Киев будет адвокатировать перед европейскими партнерами необходимость сохранения санкций в отношении России за аннексию Крыма, если сам идет на максимальное сотрудничество со страной-оккупантом?" – сказал он.

По словам журналиста, "воды для санитарно-гигиенических нужд крымчан более чем хватает".

"Воды не хватает, чтобы сделать из Крыма туристическую здравницу, где будут отдыхать несколько миллионов граждан России, и для того чтобы развивать там промышленность и усиливать военное присутствие в Крыму. Поставлять воду в Крым – значит лишить Россию головной боли, сопряженной с попытками превратить оккупированный украинский полуостров в свою здравницу", – считает Казарин.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские "власти" заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В сентябре 2019 года начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.