Кулеба написал стихотворение в стиле японского хайку о подаче воды в Крым. Геращенко ответила своим хайку

Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым, говорится в одной из строчек хайку авторства министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в ответ назвала правительство коллективным органом, который пока об этом не знает.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на дискуссию вокруг заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставке воды в Крым стихотворением в духе японского хайку. Дипломат разместил его в своем Facebook 7 марта.

Произведение министра выглядит так:

Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым.

Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились.

Точка.

Кулеба добавил, что прибегнул к необычному способу выражения позиции, потому что считает "Азию крайне важной".

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Facebook предложила начать "батл хайку власти и оппозиции". Ее стихотворение:

Правительство – коллективный орган, но пока об этом не знает.

Премьер хочет поставлять воду в Крым гражданам, не предприятиям, и смело сказал об этом Раде.

Согласуйте коммуникации, точка.

Хайку – жанр японской лирической поэзии, в европейских языках записывается как трехстишие.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские "власти" заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В сентябре 2019 года начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.