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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Вода продолжает убывать". Крымский журналист показал состояние водохранилищ в Симферополе. Видео

Водохранилища в Симферополе обмелели из-за недостатка воды. Видео на эту тему было опубликовано 7 марта на YouTube-канале крымского журналиста Заира Акадырова. По его словам, в нынешнем году ситуация с водой на полуострове "очень критическая", поскольку мало осадков и высокие температуры, что влияет на наполняемость водохранилищ. Акадыров отметил, что "вода продолжает убывать". Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Украина прекратила подачу воды в оккупированный Крым
Украина прекратила подачу воды в оккупированный Крым
Фото: Заир Акадыров / Facebook
видео

Видео: ПРО КРЫМ / Zair Bakkal / YouTube
Теги: Крым, Симферополь, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, осадки, журналисты, температура
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