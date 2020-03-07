"Вода продолжает убывать". Крымский журналист показал состояние водохранилищ в Симферополе. Видео
Водохранилища в Симферополе обмелели из-за недостатка воды. Видео на эту тему было опубликовано 7 марта на YouTube-канале крымского журналиста Заира Акадырова. По его словам, в нынешнем году ситуация с водой на полуострове "очень критическая", поскольку мало осадков и высокие температуры, что влияет на наполняемость водохранилищ. Акадыров отметил, что "вода продолжает убывать". Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.
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