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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Freedom House: Россия полностью уничтожила политические права в Крыму

Россия сделала невозможной оппозиционную деятельность и преследует за любые проявления инакомыслия в Крыму, заявила международная правозащитная организация Freedom House.

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Freedom House признала Крым полностью несвободным
Freedom House признала Крым полностью несвободным
Фото: EPA

Россия полностью уничтожила политические права в Крыму за годы оккупации. Об этом говорится в сообщении украинского подразделения международной организации Freedom House в Facebook.

"В новом ежегодном отчете Freedom in the World отмечается, что оккупационные российские власти сделали полностью невозможной оппозиционную политическую деятельность и преследуют любые проявления инакомыслия в Крыму, который получил рейтинг свободы 8/100 и оказался на 12-м месте с конца среди всех оцененных стран и территорий", – заявили в Freedom House Ukraine.

https://www.facebook.com/FreedomHouseUkraine/posts/1246082822389750

Кроме того, Крым, признанный несвободным, оказался в тройке стран и территорий с худшим показателем политических прав.

"Оккупационное правительство жестко ограничивает политические и гражданские права, заставляет замолчать независимые СМИ и применяет антитеррористические и другие законы против политических диссидентов. Многие украинцы были депортированы или иным образом вынуждены покинуть Крым. Члены коренного крымскотатарского меньшинства, многие из которых продолжают открыто выступать против российской оккупации, подверглись жестоким репрессиям со стороны властей", – отмечается в отчете Freedom House.

Украина в рейтинге Freedom House получила 62 балла из 100 возможных и признана частично свободной.

"Украина провела ряд позитивных реформ после свержения президента Виктора Януковича в 2014 году. Однако коррупция остается повсеместной, а инициативы по борьбе с ней реализуются лишь частично. Часто совершаются нападения на журналистов, активистов и представителей нацменьшинств, а действия полиции зачастую неадекватны", – говорится в аннотации.

По сравнению с предыдущим рейтингом Украина улучшила позиции: в 2019 году Украина получила на два балла меньше, чем в этом.

Теги: Россия, Крым, Украина, Freedom House, оккупация, репрессии, Freedom House Ukraine
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