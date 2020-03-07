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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Прямой вызов международной безопасности". Совбез ООН обсудил ситуацию с правами человека в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Совбеза ООН члены ООН "бескомпромиссно осудили" продолжающиеся нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму.

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Крым был оккупирован Россией весной 2014 года
Крым был оккупирован Россией весной 2014 года
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

6 марта Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное оккупации Крыма. Трансляцию вело издание "Крым.Реалии".

На заседании выступили представители Украины, в частности уроженцы самого полуострова.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратил внимание присутствующих, что Россия не выполнила ни одной резолюции СБ ООН по Крыму.

"Все постановления, решения, резолюции, рекомендации, декларации и призывы Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций в части Крыма остаются без надлежащего реагирования Российской Федерации и в нарушение ею уставных документов и принципов деятельности этих организаций", – подчеркнул Чубаров.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что "сейчас 116 украинских граждан являются политическими заключенными, задержанными оккупирующей державой, в основном это крымские татары". 

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский назвал озвученную представителями Украины информацию "сказками" и "ариями на тему Крыма".

Представитель Европейского союза назвал аннексию Крыма Россией незаконной и "прямым вызовом международной безопасности". Эту позицию поддержали другие страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил членов ООН, которые "бескомпромиссно осудили продолжающиеся в Крыму нарушения прав человека".

"Солидарность международного сообщества – залог восстановления нашего украинского суверенитета над оккупированным Крымским полуостровом", – подчеркнул глава МИД.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, ООН, МИД Украины, права человека, Рефат Чубаров, оккупация, крымские татары, аннексия, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Полянский, Антон Кориневич
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