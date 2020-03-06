В вопросе с Крымом премьер Шмыгаль показал свою приверженность РФ – "Нацкорпус"

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах возобновления водоснабжения Крыма, и это предательство национальных интересов, считают в партии "Национальный корпус".

Андрей Билецкий: Нынешнее правительство еще не успело перевезти вещи в дом на Грушевского, а уже пытается демонстрировать России готовность к компромиссам Фото: apostrophe.ua

Планы о восстановлении водоснабжения Крыма, о которых накануне заявил новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, – это предательство национальных интересов и путь к капитуляции, "Национальный корпус" будет выступать против этой инициативы, объединив вокруг себя проукраинское общество. Такое сообщение сегодня, 6 марта, распространила пресс-служба партии.

Лидер политсилы Андрей Билецкий заявил в Telegram, что Шмыгаль показывает России готовность к компромиссам.

"Новый премьер дважды заявил о возможности подачи воды в Крым. Ясно – нынешнее правительство еще не успело перевезти вещи в дом на Грушевского, а уже пытается демонстрировать России готовность к компромиссам. Ответственность за оккупированные территории всегда лежит на оккупантах. Россия может обеспечить Крым пресной водой, но ей жалко денег, да и зачем, если под рукой есть 42-летний нелох, с которым всегда можно договориться. Сегодняшние действия и заявления власти – рубикон. Путь к прямой капитуляции и малороссийской губернии. Единственная возможность сохранить страну – объединиться и противостоять", – заявил Билецкий.

В официальном заявлении партии говорится, что "Национальный корпус" будет выступать против восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров, так как такая инициатива идет вразрез с национальными интересами и продемонстрирует агрессору "податливость" украинской власти.

"Подобные заявления чиновников, которые прикрываются заботой о украинцах в Крыму, и их возможная реализация могут привести в конце концов лишь к одному: усилению военной агрессии и последующей оккупации страны. Уступки, сдача собственных позиций и компромисс вопреки национальным интересам будут означать для врага очевидную вещь: давить на Украину можно успешно продолжать. Зачем оккупанту [президенту РФ Владимиру] Путину решать проблему с водоснабжением в Крым, если можно заставить делать это сговорчивую украинскую власть? "Национальный корпус" не останется в стороне – пока [президент Украины Владимир] Зеленский будет идти на компромисс с Путиным, мы объединим вокруг себя проукраинскую часть общества", – говорится в заявлении политсилы.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

6 марта во время часа вопросов к правительству Шмыгаль отметил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.