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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов боевиков на Донбассе украинский военный получил боевую травму

9 марта представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, с беспилотников, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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С полуночи на Донбассе соблюдается режим тишины
С полуночи на Донбассе соблюдается режим тишины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, с беспилотников, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Широкино, Гнутово и Авдеевки.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Орехово, Зайцево, Водяного, Новолуганского и Травневого.

"Противник, пренебрегая правилами международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имело маркировочные эмблемы Красного Креста", – отметили в штабе.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/808096699682948

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Авдеевка, Широкино, беспилотники, украинский военный, Орехово, Гнутово, Зайцево, обстрелы, война на Донбассе, Новолуганское, Травневое, операция Объединенных сил
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