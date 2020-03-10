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Дело об угрозах Зеленскому. Суд избрал меру пресечения Федине

Согласно решению суда, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" София Федина, которая фигурирует в деле об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, не может выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.

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Федина должна уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы
Федина должна уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы
Фото: Софія Федина/ Sofiya Fedyna / Faceboook

10 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Украины от "Европейской солидарности" Софии Федине в виде личного обязательства по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры частично и применила к Федине меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей.

В частности, Федина должна прибывать в определенное время к следователю, прокурору, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы. В удовлетворении остальных ходатайств суд отказал.

Мера пресечения действует до 12 апреля 2020 года включительно. 

26 октября 2019 года в Facebook волонтера Маруси Зверобой было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

12 февраля Федине объявили подозрение по делу об угрозах Зеленскому.

Теги: Украина, угрозы, Владимир Зеленский, уголовное производство, София Федина, ГБР
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