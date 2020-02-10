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Видео: НАШ / YouTube

Суд избирает меру пресечения Зверобой. Трансляция

10 февраля Печерский районный суд Киева рассматривает избрание меры пресечения волонтеру Марусе Зверобой, которую подозревают в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому. Прокурор просит суд обязать подозреваемую сдать паспорта и носить электронный браслет. Трансляцию ведет телеканал "НАШ" в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и нардеп от "Европейской солидарности" Софией Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины. Также Верховную Раду будут просить разрешить привлечь Федину к ответственности. В декабре ГПУ вернула проект подозрения без согласования. 

28 ноября сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском к Зверобой. По данным ее адвоката, дело расследуется по трем статьям: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волонтер сообщила, что во время обысков правоохранители изъяли у нее оружие, телефон и блокнот. Зверобой отметила, что оружие было зарегистрированным, и назвала обыски политическим преследованием. В ГБР заявили об изъятии трех единиц оружия.

2 декабря Зверобой пришла в ГБР со своим адвокатом. В бюро пояснили, что волонтер является свидетелем в производстве, открытом следователями Государственного бюро расследований.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому.

Теги: убийство, угрозы, волонтеры, Владимир Зеленский, электронный браслет, София Федина, Маруся Зверобой
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