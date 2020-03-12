Правоохранители задержали подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

Человека, которого задержали по подозрению в убийстве активиста Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко в январе 2014 года, зовут Сергей Мисливий, сообщил сам Луценко.

Роль задержанного в преступлении была больше, чем "обычного титушки-пехотинца", утверждает Луценко Фото: ua.depositphotos.com

Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве активиста Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко в январе 2014 года. Об этом последний сообщил в Facebook 10 марта.

"Только что украинскими правоохранителями был задержан еще один человек, который подозревается в соучастии в похищении Вербицкого и меня во время событий Майдана, нанесении телесных повреждений и убийстве Вербицкого. Его имя Мисливий Сергей Анатольевич", – написал он.

По словам Луценко, роль подозреваемого была больше, чем "обычного титушки-пехотинца".

"Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственному похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Мисливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" [Алексея] Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру", – добавил он.

Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.